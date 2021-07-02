Испания и Италия выйдут в полуфинал, Чехия притормозит Данию, а Англия разгромит Украину

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Швейцария — Испания



Прогноз: Испания победит и обе не забьют за 3.10.



Швейцария совершила пока самую громкую сенсацию Евро-2020, досрочно отправив домой чемпионов мира. Разгром от итальянцев в группе так сплотил команду Петковича, что сначала она разобралась с Турцией, а потом не расклеилась после незабитого пенальти (могли повести 2:0) и при счете 1:3 с Францией. Это уже самая главная победа в истории швейцарского футбола. Такая Швейцария на кураже может дойти до полуфинала, но в ¼ финала не сыграет капитан Джака из-за перебора карточек, а равноценной замены в сборной ему нет. Испания здорово прибавила по сравнению с первыми двумя матчами в группе — в двух последних команда Энрике забила по 5 голов. Тренера и его сборную больше не освистывают, как это было в Севилье в начале Евро, уверенность «Красной фурии» в себе растет. Мората забил важнейший гол в овертайме с Хорватией, Симон, сделав несколько сэйвов, исправился за глупый автогол. Испания теперь считается вторым претендентом на победу в турнире, ждем ее как минимум в полуфинале.



Бельгия — Италия



Прогноз: Италия победит и тотал больше 2,5 за 4.10.



К сожалению для Бельгии, но без де Брюйне и (в меньшей степени) Эдена Азара шансов пройти Италию у нее немного. Да, есть Лукаку, но младший Азар, но этого мало. Мертенс пока не впечатляет. С Португалией после 1:0 бельгийцы окопались у своей штрафной, допустили 16 ударам по своим воротам — только Куртуа и везение помогли им выстоять. В четвертьфинале же возрастная оборона «Красных дьяволов» с Вертонгеном, Алдервейрелдом и Вермаленом может дать слабину. Италия тоже пережила неприятные моменты в 1/8 финала c Австрией и даже была близка к сенсационному поражению. Но в овертайме всё решил выход свежих Кьезы и Пессины, и теперь этот опыт, когда в игре не всё получается, пойдет на пользу команде Манчини. Победить Австрию так же уверенно, как другие сборные на групповом этапе, не вышло, но на то это и плей-офф. Здесь возможно обмен голами, но Италия должна проходить такую Бельгию.



Чехия — Дания



Прогноз: ничья за 3.30.



Самая ровная пара четвертьфиналов Евро, так что где еще ждать ничейного исхода в основное время как не здесь? Чехия устроила мини-сенсацию, отправив домой Нидерланды. Шилгавы сделал крепкую, дисциплинированную команду, где нет таких звезд, как на Евро-1996 или Евро-2004, но она сильна именно своим единством. Чехи умеют грамотно прессинговать и выключать лидеров соперника персональной опекой — голландцы как раз на этом и погорели. Ну, а впереди своим шансом всегда готов воспользоваться форвард Шик, у него уже 4 гола на Евро. Дания продолжает показывать класс, вслед за Россией, она разгромила Уэльс в 1/8 финала. Начало матча датчанам не удалось, валлийцы их переигрывали, так что тренер Юлманд сразу поменял схему, усилил Кристенсеном линию полузащиты, и инициатива перешла к его сборной. Очень хороши были защитник Меле и полузащитник Хейбьерг — без Эриксена это системообразующие игроки сборной. Дания в этой встрече считается фаворитом, но просто ей здесь не будет.



Украина — Англия



Прогноз: Англия победит с разницей 3+ за 3.95.



Парадоксальный прогноз, но тем не менее. О том, что Англия мастерски сушит игры, выигрывая с минимальным счетом, известно уже, кажется, всем, но должно ведь ее разок прорвать на этом турнире? Тем более во встрече с Германией наконец-то забил Кейн, а Стерлинг вообще превратился в настоящую машину: 15 голов в 20 последних матчах за сборную — а ведь до этого в 27 играх не забивал! В плей-офф Англия отправила домой последнюю сборную из группы смерти, и теперь дорога к финалу на12:39.