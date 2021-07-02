Испания и Италия выйдут в полуфинал, Чехия притормозит Данию, а Англия разгромит Украину
Победитель получит 50 миллионов.
Победитель получит 50 миллионов.
Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.
Швейцария — Испания
Прогноз: Испания победит и обе не забьют за 3.10.
Швейцария совершила пока самую громкую сенсацию Евро-2020, досрочно отправив домой чемпионов мира. Разгром от итальянцев в группе так сплотил команду Петковича, что сначала она разобралась с Турцией, а потом не расклеилась после незабитого пенальти (могли повести 2:0) и при счете 1:3 с Францией. Это уже самая главная победа в истории швейцарского футбола. Такая Швейцария на кураже может дойти до полуфинала, но в ¼ финала не сыграет капитан Джака
Бельгия — Италия
Прогноз: Италия победит и тотал больше 2,5 за 4.10.
К сожалению для Бельгии, но без де Брюйне и (в меньшей степени) Эдена Азара шансов пройти Италию у нее немного. Да, есть Лукаку, но младший Азар, но этого мало. Мертенс пока не впечатляет. С Португалией после 1:0 бельгийцы окопались у своей штрафной, допустили 16 ударам по своим воротам — только Куртуа и везение помогли им выстоять. В четвертьфинале же возрастная оборона «Красных дьяволов» с Вертонгеном, Алдервейрелдом и Вермаленом может дать слабину. Италия тоже пережила неприятные моменты в 1/8 финала c Австрией и даже была близка к сенсационному поражению. Но в овертайме всё решил выход свежих Кьезы и Пессины, и теперь этот опыт, когда в игре не всё получается, пойдет на пользу команде Манчини. Победить Австрию так же уверенно, как другие сборные на групповом этапе, не вышло, но на то это и
Чехия — Дания
Прогноз: ничья за 3.30.
Самая ровная пара четвертьфиналов Евро, так что где еще ждать ничейного исхода в основное время как не здесь? Чехия устроила
Украина — Англия
Прогноз: Англия победит с разницей 3+ за 3.95.
Парадоксальный прогноз, но тем не менее. О том, что Англия мастерски сушит игры, выигрывая с минимальным счетом, известно уже, кажется, всем, но должно ведь ее разок прорвать на этом турнире? Тем более во встрече с Германией
«Уэмбли» открыта. Украину с одной победой в группе мало кто ждал в 1/8 финала, а команда Шевченко одолела там Швецию. Яркий матч провел Зинченко (гол+пас), тащил вратарь Бущан,
Также в этом туре надо угадать исходы следующих матчей:
Футбол. Чемпионат Ирландии. «Шемрок Роверс» — «Дандолк».
Футбол. Кубок Америки. Перу — Парагвай.
Футбол. Кубок Америки. Бразилия — Чили.
Футбол. Чемпионат Японии. «Касива Рейсол» — «Йокогама Маринос».
Футбол. Чемпионат Швеции. «Норчепинг» — «Мальме».
Футбол. Кубок Америки. Уругвай — Колумбия.
Футбол. МЛС. «Чикаго Файр» — «Атланта Юнайтед».
Футбол. МЛС. «Хьюстон Динамо» — «Цинциннати».
Футбол. Кубок Америки. Аргентина — Эквадор.
В прошлом 24-м туре игры Х50 двум участникам удалось угадать 10 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительный приз, каждый получил по 20 000 рублей.
Новый тур суперигры Х50 — каждые
Андрей Санталов