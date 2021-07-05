«Монреаль» не даст «Тампе» обыграть себя всухую: прогноз на 4-й матч финала Кубка Стэнли
В счет 4−0 в решающей серии мало верится.
В счет 4−0 в решающей серии мало верится.
«Монреаль» перепробовал уже много всего в этой серии. Пристальное внимание к лучшему хоккеисту
«Тампа-Бэй» блестяще этими ошибками пользуется. Причем забивают все: от первого звена до четвертого. Отдельно стоит сказать про оборону, у «Лайтнинг» она лучше и глубже. «Монреаль» играет по сути в 4 защитника. У «Тампы» же хороши все шестеро, они приняли участие в 8 голах из 14 в этой серии. В трех матчах финала на своем невероятно высоком уровне играет Кучеров, Никита набрал 5 очков, всего же в этом
В исходе финала сомнений практически нет, со счета 0−3 отыграться практически невозможно. Тем более у такой мощной «Тампы», почувствовавшей вкус победы. Однако «Монреаль» уже не раз проявлял бойцовский характер в этом сезоне. В первом раунде они прошли «Торонто», хотя уступали 1−3 в серии. Четвертый матч «Канадиенс» проведут дома и постараются добыть для своих болельщиков хотя бы одну победу. Коэффициенты даже позволяют тут подстраховаться и взять так: «Монреаль» не проиграет в основное время за 1,85 в БК «Марафон». Также команды должны сыграть более внимательно в обороне в таком важном матче, голов, скорее всего, будет меньше. На тотал меньше 5 можно поставить в БК Winline за 1,95.
Андрей Санталов