«Монреаль» не даст «Тампе» обыграть себя всухую: прогноз на 4-й матч финала Кубка Стэнли

«Монреаль» перепробовал уже много всего в этой серии. Пристальное внимание к лучшему хоккеисту плей-офф Кучерову (включая грязные удары клюшкой) — было. Перебросать «Тампу» почти два раза, как это удалось сделать во втором матче финала, — пожалуйста. Заставили Василевского ошибаться в третьей игре — забили три гола после открытых бросков. На домашней арене лучше выглядела молодежь (Кофилд, Сузуки), сдерживающее звено с Дано смогло наконец отличиться. Но все же «Монреаль» уступает 0−3 в серии, главная причина такого счета — очень много ошибок (в том числе невынужденных) допускается, там где их нельзя допускать: у своих ворот, на своей и на чужой синей линии.



«Тампа-Бэй» блестяще этими ошибками пользуется. Причем забивают все: от первого звена до четвертого. Отдельно стоит сказать про оборону, у «Лайтнинг» она лучше и глубже. «Монреаль» играет по сути в 4 защитника. У «Тампы» же хороши все шестеро, они приняли участие в 8 голах из 14 в этой серии. В трех матчах финала на своем невероятно высоком уровне играет Кучеров, Никита набрал 5 очков, всего же в этом плей-офф у него 32 балла: 8 голов и 24 передачи. И Василевский, хоть и не может занести себе в актив третью игру, в первых двух был прекрасен. Российского вратаря многие считают лучшим игроком в этом Кубке Стэнли, он умеет вытаскивать матчи, когда у его команды не идет игра.