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11:35 (мск), источник: Sportmail.ru

«Монреаль» не даст «Тампе» обыграть себя всухую: прогноз на 4-й матч финала Кубка Стэнли

В счет 4−0 в решающей серии мало верится.

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Источник: Reuters

«Монреаль» перепробовал уже много всего в этой серии. Пристальное внимание к лучшему хоккеисту плей-офф Кучерову (включая грязные удары клюшкой) — было. Перебросать «Тампу» почти два раза, как это удалось сделать во втором матче финала, — пожалуйста. Заставили Василевского ошибаться в третьей игре — забили три гола после открытых бросков. На домашней арене лучше выглядела молодежь (Кофилд, Сузуки), сдерживающее звено с Дано смогло наконец отличиться. Но все же «Монреаль» уступает 0−3 в серии, главная причина такого счета — очень много ошибок (в том числе невынужденных) допускается, там где их нельзя допускать: у своих ворот, на своей и на чужой синей линии.

«Тампа-Бэй» блестяще этими ошибками пользуется. Причем забивают все: от первого звена до четвертого. Отдельно стоит сказать про оборону, у «Лайтнинг» она лучше и глубже. «Монреаль» играет по сути в 4 защитника. У «Тампы» же хороши все шестеро, они приняли участие в 8 голах из 14 в этой серии. В трех матчах финала на своем невероятно высоком уровне играет Кучеров, Никита набрал 5 очков, всего же в этом плей-офф у него 32 балла: 8 голов и 24 передачи. И Василевский, хоть и не может занести себе в актив третью игру, в первых двух был прекрасен. Российского вратаря многие считают лучшим игроком в этом Кубке Стэнли, он умеет вытаскивать матчи, когда у его команды не идет игра.

Во время загрузки произошла ошибка.

В исходе финала сомнений практически нет, со счета 0−3 отыграться практически невозможно. Тем более у такой мощной «Тампы», почувствовавшей вкус победы. Однако «Монреаль» уже не раз проявлял бойцовский характер в этом сезоне. В первом раунде они прошли «Торонто», хотя уступали 1−3 в серии. Четвертый матч «Канадиенс» проведут дома и постараются добыть для своих болельщиков хотя бы одну победу. Коэффициенты даже позволяют тут подстраховаться и взять так: «Монреаль» не проиграет в основное время за 1,85 в БК «Марафон». Также команды должны сыграть более внимательно в обороне в таком важном матче, голов, скорее всего, будет меньше. На тотал меньше 5 можно поставить в БК Winline за 1,95.

Андрей Санталов

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