Манчини проэкзаменует сборную Испании, Колумбия создаст проблемы Месси, а Англия разберется дома с Данией

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Италия — Испания



Прогноз: Италия победит и тотал меньше 2,5 за 4.30.



Италия не сразу попала в игру с Бельгией, не сразу заработал их фирменный при Манчини высокий прессинг, но именно он позволил забить первый гол. Что характерно, у итальянцев в каждом матче забивают всё новые игроки: с Австрией всё решил гол Кьезы, тут счет открыл Барелла. Под стать команде не сразу к чужим воротам пристрелялся и Инсинье, но уж когда попал, там было без шансов. Один гол Италия все-таки пропустила, но все равно довела матч до победы и продлила свою беспроигрышную серию до 32 игр! А вот молодой испанской команде не хватает инстинкта убийцы, во втором матче подряд они вели в основное время и позволили Швейцарии сравнять счет. Дальше привычная картина: перекат мяча, опасные моменты при игре в большинстве и очень плохая реализация. Все-таки, наверное, не стоит ждать от Мораты голов в каждой встрече. Морено тоже не хватает стабильности. В серии пенальти испанцы были совсем неидеальны (не забили Бускетс и Родри), но швейцарцы были еще хуже. В полуфинале шансов при таких раскладах больше у Италии.



Аргентина — Колумбия



Прогноз: ничья за 3.50.



Аргентина снова близка к первому трофею в эпоху Месси. Сборная Скалони начала Кубок Америки с ничьей против Чили, зато потом набрала ход, выиграв 4 встречи подряд. В четвертьфинале аргентинцы разгромили Эквадор, на счету Лео две передачи и гол со штрафного — кстати, уже второй такой на турнире. Всего же Месси приложил ногу к 8 из 10 голов своей команды на Кубке Америки. Аргентина хороша в быстрых атаках, умном прессинге в нужный момент и при обороне — всего два пропущенных мяча. Путь Колумбии к полуфиналу был сложнее. Победа в 1-м туре, а затем ничья и два поражения (в том числе от Бразилии) вывели колумбийцев на Уругвай. И здесь они не только остановили Суареса и Кавани, но и даже были ближе к победе в основное время. Всё в итоге решилось в серии пенальти: Оспина взял два удара и принес своей команде победу. В полуфинале все ждут победы от Аргентины, но Колумбия вполне может ее остановить. Месяц назад матч между этими сборными завершился вничью 2:2.



Англия — Дания



Прогноз: Англия победит и тотал меньше 2,5 за за 3.10.



Англия ожидаемо легко расправилась с самым слабым участником ¼ финала Евро сборной Украины. Кейн окончательно разыгрался на турнире и сделал дубль. Также у англичан наконец заработали стандарты, которые выручали их на ЧМ-2018. В роли распасовщиков выступили Стерлинг, Маунт и Шоу, защитник «Ман Юнайтед» окончательно застолбил за собой левый фланг обороны. Теперь Англия вернулась домой и готова провести еще один матч при своих болельщиках на «Уэмбли». У Дании не было такого преимущества над Чехией, тут выиграл тот, кто лучше распорядился своими моментами. Сначала датчанам помог стандарт, а потом гениальный пас шведой сделал защитник Меле — одно из главных открытий этого Евро. В нужный момент выручал Шмейхель, так Дания впервые с 1992 года вышла в полуфинал крупного турнира. Но, похоже, сил на еще один матч у скандинавов уже не хватит, Англия снова применит свою любимую тактику, засушит игру, а впереди Кейн и Стерлинг что-нибудь придумают. Шансы Саутгейта дойти до финала очень велики.