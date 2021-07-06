Манчини проэкзаменует сборную Испании, Колумбия создаст проблемы Месси, а Англия разберется дома с Данией
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Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.
Италия — Испания
Прогноз: Италия победит и тотал меньше 2,5 за 4.30.
Италия не сразу попала в игру с Бельгией, не сразу заработал их фирменный при Манчини высокий прессинг, но именно он позволил забить первый гол. Что характерно, у итальянцев в каждом матче забивают всё новые игроки: с Австрией всё решил гол Кьезы, тут счет открыл Барелла. Под стать команде не сразу к чужим воротам пристрелялся и Инсинье, но уж когда попал, там было без шансов. Один гол Италия
Аргентина — Колумбия
Прогноз: ничья за 3.50.
Аргентина снова близка к первому трофею в эпоху Месси. Сборная Скалони начала Кубок Америки с ничьей против Чили, зато потом набрала ход, выиграв 4 встречи подряд. В четвертьфинале аргентинцы разгромили Эквадор, на счету Лео две передачи и гол со штрафного — кстати, уже второй такой на турнире. Всего же Месси приложил ногу к 8 из 10 голов своей команды на Кубке Америки. Аргентина хороша в быстрых атаках, умном прессинге в нужный момент и при обороне — всего два пропущенных мяча. Путь Колумбии к полуфиналу был сложнее. Победа в 1-м туре, а затем ничья и два поражения (в том числе от Бразилии) вывели колумбийцев на Уругвай. И здесь они не только остановили Суареса и Кавани, но и даже были ближе к победе в основное время. Всё в итоге решилось в серии пенальти: Оспина взял два удара и принес своей команде победу. В полуфинале все ждут победы от Аргентины, но Колумбия вполне может ее остановить. Месяц назад матч между этими сборными завершился вничью 2:2.
Англия — Дания
Прогноз: Англия победит и тотал меньше 2,5 за за 3.10.
Англия ожидаемо легко расправилась с самым слабым участником ¼ финала Евро сборной Украины. Кейн окончательно разыгрался на турнире и сделал дубль. Также у англичан наконец заработали стандарты, которые выручали их на ЧМ-2018. В роли распасовщиков выступили Стерлинг, Маунт и Шоу, защитник «Ман Юнайтед» окончательно застолбил за собой левый фланг обороны. Теперь Англия вернулась домой и готова провести еще один матч при своих болельщиках на «Уэмбли». У Дании не было такого преимущества над Чехией, тут выиграл тот, кто лучше распорядился своими моментами. Сначала датчанам помог стандарт, а потом гениальный пас шведой сделал защитник Меле — одно из главных открытий этого Евро. В нужный момент выручал Шмейхель, так Дания впервые с 1992 года вышла в полуфинал крупного турнира. Но, похоже, сил на еще один матч у скандинавов уже не хватит, Англия снова применит свою любимую тактику, засушит игру, а впереди Кейн и Стерлинг
Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:
Баскетбол. НБА. «Финикс Санс» — «Милуоки Бакс».
Футбол. Кубок Японии. «Консадоле Саппоро» — «В-Варен Нагасаки».
Футбол. Кубок Японии. «Шимидзу» — «Грулла Мориока».
Футбол. Кубок Японии. «Саган Тосу» — «Ависпа Фукуока».
Футбол. Лига чемпионов. Первый квалификационный раунд. «Лудогорец» — «Шахтер» Солигорск.
Футбол. Лига чемпионов. Первый квалификационный раунд. «Буде-Глимт» — «Легия».
Футбол. МЛС. «Монреаль» — «Нью-Йорк Сити».
Футбол. МЛС. «Колорадо Рэпидз» — «Миннесота Юнайтед».
Футбол. МЛС. «Остин» — «ФК Лос-Анджелес».
Футбол. МЛС. «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Даллас».
В прошлом 25-м туре игры Х50 одному участнику удалось угадать 10 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игроку утешительный приз в размере 100 000 рублей.
Новый тур суперигры Х50 — каждые
Андрей Санталов