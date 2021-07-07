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15:33 (мск), источник: Sportmail.ru

«Тампа-Бэй» поставит победную точку: прогноз на 5-й матч финала Кубка Стэнли

На этом сказка «Монреаля» закончится.

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Источник: AP 2021

Пятого матча спокойно могло и не быть, попади Кучеров не в штангу, а в ворота с близкого расстояния. Всего таких штанг в той четвертой встрече было, кстати, три. А еще было 4 минуты большинства в конце 3-го период и в начале овертайма — шансов выиграть этот матч у «Тампы» было много, но шайба не шла в ворота. Кучеров и Пойнт — два лучших бомбардира этого плей-офф остались без очков, что для них совсем нехарактерно. Промолчало и второе звено со Стэмкосом. «Тампа» перебросала «Канадиенс» 34:21, но в преимущество на табло этот перевес не перешел. Для Василевского три пропущенные шайбы — это больше нормы, но нельзя сказать, что он где-то грубо ошибся.

Тут больше стоит похвалить «Монреаль». Под угрозой поражения в серии игроки собрались и выдали боевой хоккей. Сработал ход тренера «Канадиенс» Дюшарма, который перевел Андерсона в первое звено. Это добавило скорости, энергичный вингер забил два гола, включая победный. Также в состав «Монреаля» в плей-офф наконец попал молодой российский защитник Романов, и он тоже забросил шайбу. Прайс был надежнее обычного и спасал свою команду, когда это было нужнее всего. Наконец спецбригады меньшинства отыграли выдающимся образом, не позволив отличиться техничным хоккеистам «Тампы».

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь финал снова переместился в Тампу, и тут есть одна знаковая статистика. В двух последних розыгрышах Кубка Стэнли «Лайтнинг» еще ни разу не проигрывали два матча подряд. Тем более, тут на их стороне будут свои болельщики. Поражение сегодня может запутать ситуацию в серии, так что брать эту игру хоккеисты «молний» обязаны. В БК «Фонбет» поставить на победу «Тампа-Бэй» в основное время можно за 1,73. Также в прошлом матче было много удалений (особенно у «Монреаля»), тренеры должны провести беседу с игроками и заставить их быть дисциплинированнее. БК «Париматч» предлагает на тотал меньше 14,5 штрафных минут коэффициент 1,84.

Андрей Санталов

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