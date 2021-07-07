«Тампа-Бэй» поставит победную точку: прогноз на 5-й матч финала Кубка Стэнли

Пятого матча спокойно могло и не быть, попади Кучеров не в штангу, а в ворота с близкого расстояния. Всего таких штанг в той четвертой встрече было, кстати, три. А еще было 4 минуты большинства в конце 3-го период и в начале овертайма — шансов выиграть этот матч у «Тампы» было много, но шайба не шла в ворота. Кучеров и Пойнт — два лучших бомбардира этого плей-офф остались без очков, что для них совсем нехарактерно. Промолчало и второе звено со Стэмкосом. «Тампа» перебросала «Канадиенс» 34:21, но в преимущество на табло этот перевес не перешел. Для Василевского три пропущенные шайбы — это больше нормы, но нельзя сказать, что он где-то грубо ошибся.



Тут больше стоит похвалить «Монреаль». Под угрозой поражения в серии игроки собрались и выдали боевой хоккей. Сработал ход тренера «Канадиенс» Дюшарма, который перевел Андерсона в первое звено. Это добавило скорости, энергичный вингер забил два гола, включая победный. Также в состав «Монреаля» в плей-офф наконец попал молодой российский защитник Романов, и он тоже забросил шайбу. Прайс был надежнее обычного и спасал свою команду, когда это было нужнее всего. Наконец спецбригады меньшинства отыграли выдающимся образом, не позволив отличиться техничным хоккеистам «Тампы».