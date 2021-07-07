«Тампа-Бэй» поставит победную точку: прогноз на 5-й матч финала Кубка Стэнли
На этом сказка «Монреаля» закончится.
На этом сказка «Монреаля» закончится.
Пятого матча спокойно могло и не быть, попади Кучеров не в штангу, а в ворота с близкого расстояния. Всего таких штанг в той четвертой встрече было, кстати, три. А еще было 4 минуты большинства в конце 3-го период и в начале овертайма — шансов выиграть этот матч у «Тампы» было много, но шайба не шла в ворота. Кучеров и Пойнт — два лучших бомбардира этого
Тут больше стоит похвалить «Монреаль». Под угрозой поражения в серии игроки собрались и выдали боевой хоккей. Сработал ход тренера «Канадиенс» Дюшарма, который перевел Андерсона в первое звено. Это добавило скорости, энергичный вингер забил два гола, включая победный. Также в состав «Монреаля» в
Теперь финал снова переместился в Тампу, и тут есть одна знаковая статистика. В двух последних розыгрышах Кубка Стэнли «Лайтнинг» еще ни разу не проигрывали два матча подряд. Тем более, тут на их стороне будут свои болельщики. Поражение сегодня может запутать ситуацию в серии, так что брать эту игру хоккеисты «молний» обязаны. В БК «Фонбет» поставить на победу «Тампа-Бэй» в основное время можно за 1,73. Также в прошлом матче было много удалений (особенно у «Монреаля»), тренеры должны провести беседу с игроками и заставить их быть дисциплинированнее. БК «Париматч» предлагает на тотал меньше 14,5 штрафных минут коэффициент 1,84.
Андрей Санталов