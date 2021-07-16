Сенсация в Суперкубке России, «Финикс» дома обыграет «Милуоки» и еще одна победа «Спартака»
Хотим выиграть 50 миллионов.
Хотим выиграть 50 миллионов.
Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.
Прогноз: «Локомотив» победит за 5.80.
Такой результат Суперкубка России
Прогноз: «Финикс» победит с разницей 1−5 за 4.25.
«Финикс» обидным образом упустил победу в прошлом, 4-м матче финала НБА и позволил «Милуоки» сравнять счет в серии — 2−2. Игроки «Санс» вели в счете почти всю встречу, но в 4-й четверти тренер вынужденно усадил на лавку одного из своих лидеров Букера (42 очка в матче), без него преимущество в счете растаяло, а концовка игры не удалась ни Букеру, ни еще одному лидеру Полу. Зато «Милуоки» можно только похвалить, они не опустили руки, даже когда уступали больше 10 очков, и не дрогнули в конце. По традиции хорош был Яннис, а Миддлтон вообще провел выдающийся вечер, набрав 40 очков. Но 5-й матч пройдет в Финиксе, а дома «Санс» в этом
Прогноз: «Спартак» победит с разницей 2 за 3.90.
«Спартак» очень хорош в это межсезонье. В трех последних матчах
Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:
Футбол. Чемпионат Хорватии. «Динамо Загреб» — «Хайдук».
Футбол. Суперкубок Польши. «Легия» — «Ракув».
Футбол. Суперкубок Бельгии. «Брюгге» — «Генк».
Футбол. МЛС. «Монреаль» — «Цинциннати».
Футбол. Кубок КОНКАКАФ. Панама — Гондурас.
Футбол. МЛС. «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес Гэлакси».
Футбол. Чемпионат Дании. «Норшелланн» — «Виборг».
Футбол. Чемпионат Швеции. «Норрчепинг» — «Хеккен».
Футбол. Чемпионат Швеции. АИК — «Кальмар».
Футбол. Чемпионат Норвегии. «Тромсе» — «Русенборг».
В завершившемся 32-м туре игры Х50 одному участнику удалось угадать 10 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игроку утешительный приз в размере 50 000 рублей.
Новый тур суперигры Х50 — каждые
Андрей Санталов