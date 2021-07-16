Сенсация в Суперкубке России, «Финикс» дома обыграет «Милуоки» и еще одна победа «Спартака»

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Прогноз: «Локомотив» победит за 5.80.

Такой результат Суперкубка России кого-то удивит, но вообще он выглядит логичным. «Локомотив» раньше начал тренироваться и играть контрольные матчи. Сборников здесь было меньше, да и вернулись в клуб они раньше, чем сборники «Зенита». Главная проблема для Семака — разный уровень готовности футболистов. Дзюба, Азмун, Ловрен еще не успели набрать форму перед сезоном, соответственно, нагружать и давать игровое время им сейчас будут дозированно. Сам по себе трофей в этот раз не так важен для «Зенита», как хороший старт сезона. Питерцы никем не укрепились, а лидеры команды не молодеют, так что Семаку никак нельзя допускать провал на старте РПЛ. «Локомотив» пока тоже не делал больших покупок, но с готовностью к сезону у Николича дела получше. Заодно можно будет отомстить за поражение 1:6 в конце прошлого чемпионата.

Прогноз: «Финикс» победит с разницей 1−5 за 4.25.

«Финикс» обидным образом упустил победу в прошлом, 4-м матче финала НБА и позволил «Милуоки» сравнять счет в серии — 2−2. Игроки «Санс» вели в счете почти всю встречу, но в 4-й четверти тренер вынужденно усадил на лавку одного из своих лидеров Букера (42 очка в матче), без него преимущество в счете растаяло, а концовка игры не удалась ни Букеру, ни еще одному лидеру Полу. Зато «Милуоки» можно только похвалить, они не опустили руки, даже когда уступали больше 10 очков, и не дрогнули в конце. По традиции хорош был Яннис, а Миддлтон вообще провел выдающийся вечер, набрав 40 очков. Но 5-й матч пройдет в Финиксе, а дома «Санс» в этом плей-офф хороши: 8 побед в 10 играх. Встреча наверняка снова получится упорной, и тут скажется преимущество домашней площадки.

Прогноз: «Спартак» победит с разницей 2 за 3.90.

«Спартак» очень хорош в это межсезонье. В трех последних матчах красно-белые стабильно забивают по 4 матча — удивительная результативность даже для контрольных игр. А всё потому, что в команде сейчас большая конкуренция, проявить себя стараются и вернувшиеся Мирзов с Мелкадзе, и молодой Игнатов. Мозес стабильно держит уровень, а сборники Джикия, Зобнин и Соболев будто и не заметили короткого отпуска. На «Кубке Париматч Премьер» «Спартак» разгромил «Сочи» и «Рубин» и практически гарантировал себе первое место. «Химки», в свою очередь, пока еще под нагрузками и спокойно относятся к этому турниру. Команда Черевченко проиграла и «Рубину», и «Сочи», пропустив в двух матчах 4 мяча. Без Мирзова есть проблемы в атаке, но время решить их еще есть. Правда, остановить набравший такой ход «Спартак» химчанам вряд ли удастся.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Чемпионат Хорватии. «Динамо Загреб» — «Хайдук».

Футбол. Суперкубок Польши. «Легия» — «Ракув».

Футбол. Суперкубок Бельгии. «Брюгге» — «Генк».

Футбол. МЛС. «Монреаль» — «Цинциннати».

Футбол. Кубок КОНКАКАФ. Панама — Гондурас.

Футбол. МЛС. «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

Футбол. Чемпионат Дании. «Норшелланн» — «Виборг».

Футбол. Чемпионат Швеции. «Норрчепинг» — «Хеккен».

Футбол. Чемпионат Швеции. АИК — «Кальмар».

Футбол. Чемпионат Норвегии. «Тромсе» — «Русенборг».

В завершившемся 32-м туре игры Х50 одному участнику удалось угадать 10 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игроку утешительный приз в размере 50 000 рублей.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.