«Сочи» дебютирует в еврокубках с победы: прогноз на матч в Лиге конференций

«Сочи» заставил напрячься своих болельщиков, проиграв 0:4 «Спартаку» на «Кубке Париматч Премьер». Все-таки до дебюта в еврокубках оставалось мало времени. Потом оказалось, что это просто «Спартак» в большом порядке уже сейчас, а команде Федотова просто нужно время, чтобы новички смогли сыграться. В первую очередь, поменялась оборона, пришли Родригао и Бабач. Также южане взяли полузащитника Ангбана, этот трансфер оценивается в 4 млн евро. Есть вопросы и по атаке: кто будет забивать вместо Заболотного? Пока на эту роль претендуют Барсов (лучший бомбардир ФНЛ-2018/19) и Воробьев, забивший в прошлом сезоне в ФНЛ 24 гола. Также есть и Дуганджич В оставшихся двух матчах предсезонного турнира «Сочи» обыграли и «Химки» (3:2), и «Рубин» (3:1).
В соперниках у «Сочи» — клуб «Кешля», занявший в прошлом сезоне 6-е место в чемпионате Азербайджана. Совсем невысокое место, если учесть, что в турнире играют только 8 команд. В квалификацию Лиги конференций «Кешля» пробился, выиграв Кубок страны. Когда-то он входил в число лидеров чемпионата, но последнее золото было добыто 11 лет назад. В еврокубках команда обычно заканчивает выступление в 1−2-м отборочных раундах. Лишь однажды «Кешля» добрался до 3-го раунда квалификации Лиги Европы, где проиграл «Атлетику». Было это шесть лет назад. Тут по традиции играет много иностранцев, включая бразильцев. Два лучших бомбардира команды Меса и Сильвио уже покинули команду.
В памяти еще свежи поражения российских клубов в квалификации еврокубков. Тульский «Арсенал» недавно проигрывал без шансов «Нефтчи», а московское «Динамо» сенсационно уступило тбилисскому «Локомотиву» прошлой осенью. Однако «Сочи» серьезно относится к первому еврокубковому матчу в своей истории, тем более на своем стадионе (пусть, увы, и без зрителей). Да и соперник все-таки серьезно уступает по уровню российской команде. Ставим здесь на победу «Сочи» с форой -2 за 1,89 в БК «Мелбет». Также тут можно предположить много голов, на тотал больше 2.5 БК «Бетсити» дает коэффициент 1,73.