«Зенит» и «Локомотив» начнут сезон с победы, «Спартак» снова огорчит Слуцкого, а «Уфа» удивит ЦСКА

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Прогноз: «Зенит» победит с разницей 2 за 3.65.

Чемпион России получил удобного соперника для первого матча в чемпионате России. «Химки» проиграли все три матча на предсезонном турнире «Кубок Париматч Премьер» и показали все свои слабости. Защита несыграна, также команде Черевченко не хватает нападающих (остался только Себаи), в других линиях есть новички, но их мало. В общем, «Химки» надо практически заново выстраивать. «Зенит» же хоть толком и не тренировался этим летом в полном составе, в матче за Суперкубок показал, что уже в хорошей форме. Есть прессинг, быстрые атаки работают, Азмун забивает в каждом матче, когда выходит. Да, первые туры РПЛ придется провести без Малкома, но для команды Семака это не должно стать проблемой.

Прогноз: «Локомотив» победит и тотал меньше 2,5 за 3.20.

Весной «Локомотив» Николича выдал мощную серию из 11 побед подряд, но нарвался, но нокаут от «Зенита» — 1:6 в Питере показали, что москвичи еще не готовы к реальной борьбе за титул. Почти такое же ощущение оставил матч за Суперкубок. «Зенит» играл без нескольких важных игроков, а «Локо» не мог ничего с ним поделать. Как только не получается игра на контратаках, команда Николича проседает. А игроки — даже такие опытные, как Крыховяк и Гильерме — вдруг ошибаются. Но тут «Локо» повезло, ведь в соперниках у них проблемный «Арсенал». Туляки пока мало укрепились, линия защиты стала слабее. Луценко уже вряд ли будет феерить, как пару лет назад, когда забил 15 голов в РПЛ. Не видно, кто еще сможет взять на себя роль бомбардира. На сборах команда Парфенова уступила в 3 матчах из 4, очевидно, что ей, как и многим другим, еще нужно время, чтобы сыграться. Мастерства игроков «Локо» хватит, чтобы этим воспользоваться.

Прогноз: «Спартак» победит и тотал больше 2,5 за 3.50.

«Спартак» мощно показал себя на предсезонном турнире в Москве: три победы, в том числе и над «Рубином» 4:0. Всего за 4 последних матча красно-белые наколотили 17 голов! А ведь могли еще больше, моменты были. Все это говорит о том, что команда Витории сейчас играет с запасом. Группа атаки у «Спартака» в этом сезоне сумасшедшая (Соболев и Ларссон остались), те, кто выходят на замену (Мирзов, Мелкадзе) тоже могут забить. В обороне проблемы есть, все-таки надо перестраиваться при новом тренере на 4 защитника, но атака все это с лихвой перекрывает. «Рубин» в этом сезоне хочет играть более разнообразно, применять разные схемы, высоко прессинговать. Однако, судя по межсезонью, работа еще далека от завершения. У Слуцкого выпадали то один, то другой игрок, защитника Старфельта продали, дорогому новичку Хакшабановичу еще надо найти позицию на поле. Так что к первому туру казанцы явно готовы хуже «Спартака», и здесь стоит ждать много голов.

Прогноз: «Уфа» не проиграет за 2.90.

ЦСКА по привычке считается фаворитом в этой паре (да и играет дома), но победа красно-синим здесь совсем не гарантирована. Смотрите сами: новым тренером этим летом в спешном порядке назначили Алексея Березуцкого. Главным он до этого не работал. Главная звезда команды Влашич мыслями уже давно в «Милане», просит клуб отпустить его, а как играют суперталанты без мотивации, мы знаем. Наконец в нападении еще должен адаптироваться новичок Заболотный. В итоге слишком много неизвестных в этом уравнении для хорошего старта в сезоне. У «Уфы» остаются сложности с финансированием, но команда, куда после «Спартака» вернулся Газизов, тратит аккуратно и за счет этого держится на плаву. Тренер Стукалов работает в клубе с апреля, уже успел спасти уфимцев от вылета в ФНЛ, так что теперь ему должно быть попроще. У него уже есть опыт успешного противостояния топ-клубам в Москве: 3:0 со «Спартаком» и 1:1 с ЦСКА, это должно помочь в этой встрече.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Чемпионат России. «Ростов» — «Динамо».

Футбол. Германия. 2-я Бундеслига. «Шальке» — «Гамбург».

Футбол. Чемпионат Бельгии. «Стандард» Льеж — «Генк».

Футбол. Франция. 2-я Лига. «Тулуза» — «Аяччо».

Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гремио» — «Америка Минейро».

Футбол. Олимпиада. Германия — Италия.

Футбол. ФНЛ. «Металлург» Липецк — «Акрон».

Футбол. Чемпионат России. «Урал» — «Краснодар».

Футбол. Чемпионат России. «Крылья Советов» — «Ахмат».

В завершившемся 35-м туре игры Х50 одному участнику удалось угадать 9 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игроку утешительный приз в размере 100 000 рублей.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.