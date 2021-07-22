«Зенит» и «Локомотив» начнут сезон с победы, «Спартак» снова огорчит Слуцкого, а «Уфа» удивит ЦСКА
Хотим выиграть 50 миллионов.
Хотим выиграть 50 миллионов.
Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.
Прогноз: «Зенит» победит с разницей 2 за 3.65.
Чемпион России получил удобного соперника для первого матча в чемпионате России. «Химки» проиграли все три матча на предсезонном турнире «Кубок Париматч Премьер» и показали все свои слабости. Защита несыграна, также команде Черевченко не хватает нападающих (остался только Себаи), в других линиях есть новички, но их мало. В общем, «Химки» надо практически заново выстраивать. «Зенит» же хоть толком и не тренировался этим летом в полном составе, в матче за Суперкубок показал, что уже в хорошей форме. Есть прессинг, быстрые атаки работают, Азмун забивает в каждом матче, когда выходит. Да, первые туры РПЛ придется провести без Малкома, но для команды Семака это не должно стать проблемой.
Прогноз: «Локомотив» победит и тотал меньше 2,5 за 3.20.
Весной «Локомотив» Николича выдал мощную серию из 11 побед подряд, но нарвался, но нокаут от «Зенита» — 1:6 в Питере показали, что москвичи еще не готовы к реальной борьбе за титул. Почти такое же ощущение оставил матч за Суперкубок. «Зенит» играл без нескольких важных игроков, а «Локо» не мог ничего с ним поделать. Как только не получается игра на контратаках, команда Николича проседает. А игроки — даже такие опытные, как Крыховяк и Гильерме — вдруг ошибаются. Но тут «Локо» повезло, ведь в соперниках у них проблемный «Арсенал». Туляки пока мало укрепились, линия защиты стала слабее. Луценко уже вряд ли будет феерить, как пару лет назад, когда забил 15 голов в РПЛ. Не видно, кто еще сможет взять на себя роль бомбардира. На сборах команда Парфенова уступила в 3 матчах из 4, очевидно, что ей, как и многим другим, еще нужно время, чтобы сыграться. Мастерства игроков «Локо» хватит, чтобы этим воспользоваться.
Прогноз: «Спартак» победит и тотал больше 2,5 за 3.50.
«Спартак» мощно показал себя на предсезонном турнире в Москве: три победы, в том числе и над «Рубином» 4:0. Всего за 4 последних матча
Прогноз: «Уфа» не проиграет за 2.90.
ЦСКА по привычке считается фаворитом в этой паре (да и играет дома), но победа
Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:
Футбол. Чемпионат России. «Ростов» — «Динамо».
Футбол. Германия. 2-я Бундеслига. «Шальке» — «Гамбург».
Футбол. Чемпионат Бельгии. «Стандард» Льеж — «Генк».
Футбол. Франция. 2-я Лига. «Тулуза» — «Аяччо».
Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гремио» — «Америка Минейро».
Футбол. Олимпиада. Германия — Италия.
Футбол. ФНЛ. «Металлург» Липецк — «Акрон».
Футбол. Чемпионат России. «Урал» — «Краснодар».
Футбол. Чемпионат России. «Крылья Советов» — «Ахмат».
В завершившемся 35-м туре игры Х50 одному участнику удалось угадать 9 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игроку утешительный приз в размере 100 000 рублей.
Новый тур суперигры Х50 — каждые
Андрей Санталов