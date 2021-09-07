Россия, Германия и Испания победят на классе, а Польша даст бой Англии

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Прогноз: Россия победит с разницей 2 за 3.55.

Два сентябрьских матча уже позволили понять сборную России при Карпине. Команда нацелена на результат и добивается его, хотя сама игра невыразительная, это признает и сам тренер. Главная проблема — неважная физическая форма игроков, а футбол у Карпина обычно энергозатратный. Поэтому после ударных 20 минут в каждом из таймов Россия обычно отдает инициативу сопернику. Но пока все идет по плану: ничья с Хорватией и победа на Кипре. Мальта тот же Кипр и вовсе разгромила, правда, после удаления у соперника. А недавно очень неплохо смотрелась против Словении, где пропустила только с пенальти. Разгрома тут ждать не приходится, но класс российских игроков должен сказаться.

Прогноз: Германия победит с разницей 3+ за 3.25.

У Флика был удобный календарь, чтобы познакомиться со сборной и внедрить свои принципы. И если с Лихтенштейном из 30 ударов по воротам удалось выжать всего два гола, то с Арменией реализация была топовая. 12 ударов в створ, 6 голов, причем 4 из них — еще в первом тайме. И это еще не было Хавертца и Мюллера. Своим шансом воспользовались Ройс, Хофманн и дебютант сборной Адейеми. Исландия пропустила Евро, да и этот отборочный цикл начала неважно: 3 очка в 9 матчах. В сентябре дела поправить не удалось — проиграли Румынии (0:2) и еле спаслись дома в матче с Северной Македонией (2:2). Ждем здесь уверенную победу бундестим.

Прогноз: Испания победит с разницей 2 за 3.45.

Испания недавно прервала свою суперсерию из 66 матчей, проиграв в отборе на ЧМ впервые с 1993 года. Но шведы выиграли по делу, все-таки защита Испании без Рамоса перестала быть непроходимой. Зато испанцы оторвались в матче с Грузией, причем Энрике оставил в запасе Морату, Бускетса, Альбу… Все было решено уже в первом тайме после голов Гайи, Солера и Феррана Торреса. Испания временно вернула себе лидерство в группе, но по потерянным очкам шведы их опережают. У Косово в такой группе мало шансов даже на второе место, особенно с 4 очками после 4 матчей. В гостях испанцы выглядят в последние год не так сильно, как дома, но все равно должны побеждать.

Прогноз: количество голов в матче 2 за 3.20.

Англия после разноса, устроенного венграм (4:0), помучилась дома с Андоррой. Саутгейт дал в первом тайме поиграть резервистам, и те всё никак не могли сделать комфортную разницу в счете. Но выход Кейна после перерыва всех успокоил, Харри и сам забил и в других вселил уверенность — 4:0. Польша тоже катком прошлась по соперникам в сентябрьских матчах: 4:1 с Албанией, 7:1 с Сан-Марино. Левандовски пока что забивает в каждом матче этого сезона и за «Баварию», и за сборную (10 голов в 6 играх), интересно продлится ли его серия? В настрое поляков на этот матч сомневаться не приходится, англичан же устроит и ничья, так что счет 1:1 здесь вполне вероятен. Как впрочем, и победа Англии со счетом 2:0.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Квалификация ЧМ. Австрия — Шотландия.

Футбол. Квалификация ЧМ. Дания — Израиль.

Футбол. Квалификация ЧМ. Ирландия — Сербия.

Футбол. Квалификация ЧМ. Нидерланды — Турция.

Футбол. Квалификация ЧМ. Словакия — Кипр.

Футбол. Квалификация ЧМ. Хорватия — Словения.

Футбол. Квалификация ЧМ. Черногория — Латвия.

Футбол. Квалификация ЧМ. Греция — Швеция.

Футбол. Квалификация ЧМ. Северная Ирландия — Швейцария.

В завершившемся 52-м туре игры Х50 4 участника угадали 10 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительные призы в размере 20 000 рублей каждому.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.