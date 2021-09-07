Россия, Германия и Испания победят на классе, а Польша даст бой Англии
Кто угадает все результаты, получит 50 миллионов.
Кто угадает все результаты, получит 50 миллионов.
Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.
Прогноз: Россия победит с разницей 2 за 3.55.
Два сентябрьских матча уже позволили понять сборную России при Карпине. Команда нацелена на результат и добивается его, хотя сама игра невыразительная, это признает и сам тренер. Главная проблема — неважная физическая форма игроков, а футбол у Карпина обычно энергозатратный. Поэтому после ударных 20 минут в каждом из таймов Россия обычно отдает инициативу сопернику. Но пока все идет по плану: ничья с Хорватией и победа на Кипре. Мальта тот же Кипр и вовсе разгромила, правда, после удаления у соперника. А недавно очень неплохо смотрелась против Словении, где пропустила только с пенальти. Разгрома тут ждать не приходится, но класс российских игроков должен сказаться.
Прогноз: Германия победит с разницей 3+ за 3.25.
У Флика был удобный календарь, чтобы познакомиться со сборной и внедрить свои принципы. И если с Лихтенштейном из 30 ударов по воротам удалось выжать всего два гола, то с Арменией реализация была топовая. 12 ударов в створ, 6 голов, причем 4 из них — еще в первом тайме. И это еще не было Хавертца и Мюллера. Своим шансом воспользовались Ройс, Хофманн и дебютант сборной Адейеми. Исландия пропустила Евро, да и этот отборочный цикл начала неважно: 3 очка в 9 матчах. В сентябре дела поправить не удалось — проиграли Румынии (0:2) и еле спаслись дома в матче с Северной Македонией (2:2). Ждем здесь уверенную победу бундестим.
Прогноз: Испания победит с разницей 2 за 3.45.
Испания недавно прервала свою суперсерию из 66 матчей, проиграв в отборе на ЧМ впервые с 1993 года. Но шведы выиграли по делу,
Прогноз: количество голов в матче 2 за 3.20.
Англия после разноса, устроенного венграм (4:0), помучилась дома с Андоррой. Саутгейт дал в первом тайме поиграть резервистам, и те всё никак не могли сделать комфортную разницу в счете. Но выход Кейна после перерыва всех успокоил, Харри и сам забил и в других вселил уверенность — 4:0. Польша тоже катком прошлась по соперникам в сентябрьских матчах: 4:1 с Албанией, 7:1 с
Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:
Футбол. Квалификация ЧМ. Австрия — Шотландия.
Футбол. Квалификация ЧМ. Дания — Израиль.
Футбол. Квалификация ЧМ. Ирландия — Сербия.
Футбол. Квалификация ЧМ. Нидерланды — Турция.
Футбол. Квалификация ЧМ. Словакия — Кипр.
Футбол. Квалификация ЧМ. Хорватия — Словения.
Футбол. Квалификация ЧМ. Черногория — Латвия.
Футбол. Квалификация ЧМ. Греция — Швеция.
Футбол. Квалификация ЧМ. Северная Ирландия — Швейцария.
В завершившемся 52-м туре игры Х50 4 участника угадали 10 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительные призы в размере 20 000 рублей каждому.
Новый тур суперигры Х50 — каждые
Андрей Санталов