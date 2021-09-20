Слуцкий снова удивит Семака: прогноз на матч «Рубин» — «Зенит»

«Зенит» с поражения начал лигочемпионский сезон, но это мало кого удивило, ведь в соперниках был «Челси». При этом у питерцев был шанс отнять два очка у победителя ЛЧ. Семак выбрал схему с 5 защитниками, Барриос и Чистяков были в целом надежны, но один шанс Лукаку все же получил и им воспользовался. А в чемпионате России «Зенит» не проигрывает уже 16 матчей — последним, кто одолел команду Семака был как раз «Рубин». Казанцы выиграли дома 2:1 8 марта 2021 года. В прошлом туре сине-бело-голубые с трудом, но разобрались с «Ахматом» 3:1. Дзюба по-прежнему не забивает, но вовсю раздает голевые передачи.