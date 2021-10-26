Ставка против фаворита: прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо»

«Динамо» продолжает дышать в затылок «Зениту» в РПЛ, бело-голубые только что играючи разобрались с «Химками» (4:1). Отличилась вся динамовская молодежь: у Грулева дубль, у Тюкавина гол, на счету Захаряна — три передачи. В Кубке России команда Шварца тоже начала с уверенной победы в Ставрополе — 6:0. И теперь перед немецким тренером интересная дилемма: Выходить из группы в ⅛ финала бело-голубые, конечно, обязаны. И, если говорить о трофеях, которых у «Динамо» давно не было, то выиграть Кубок России, само собой, проще, чем чемпионат. С другой стороны, уже в пятницу динамовцам играть с «Зенитом», так что кто-то из лидеров может не сыграть сегодня.