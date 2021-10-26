Ставка против фаворита: прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо»
В Кубке такие сенсации не редкость.
В Кубке такие сенсации не редкость.
«Динамо» продолжает дышать в затылок «Зениту» в РПЛ, бело-голубые только что играючи разобрались с «Химками» (4:1). Отличилась вся динамовская молодежь: у Грулева дубль, у Тюкавина гол, на счету Захаряна — три передачи. В Кубке России команда Шварца тоже начала с уверенной победы в Ставрополе — 6:0. И теперь перед немецким тренером интересная дилемма: Выходить из группы в ⅛ финала бело-голубые, конечно, обязаны. И, если говорить о трофеях, которых у «Динамо» давно не было, то выиграть Кубок России, само собой, проще, чем чемпионат. С другой стороны, уже в пятницу динамовцам играть с «Зенитом», так что кто-то из лидеров может не сыграть сегодня.
Для «Оренбурга» эта встреча наверняка станет принципиальной. В 2021-м клуб не пустили в премьер-лигу из-за проблем со стадионом, хотя по спортивному принципу «Оренбург» отобрался. В этом сезоне команда чешского тренера Лички лидирует в ФНЛ и настроена пошуметь в Кубке. Первый матч в группе «Оренбург» тоже выиграл у ставропольского «Динамо» 3:1, так что теперь все в руках хозяев. Причем им даже необязательно побеждать в основное время — в случае ничьей будет серия пенальти. Котировки даже позволяют подстраховаться: победу «Оренбурга» с форой +1 можно взять в БК «Бетсити» за 2,04. Можно поставить и на гол хозяев на хорошо знакомом им стадионе с искусственным газоном. БК Olimp.bet дает на это коэффициент 1,77.
Андрей Санталов