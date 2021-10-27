«Реал» и «Барселона» без побед в этом туре, у «Баварии» возникнут проблемы в Кубке: хотим выиграть 50 миллионов

Прогноз: «Ювентус» победит и обе забьют — нет за 2.95.

«Ювентус» не показал какой-то яркой игры с «Интером» и ушел от поражения лишь в самом конце матча благодаря пенальти, но яркую игру Аллегри никому и не обещал. Есть результат: после провала на старте сезона — 6 побед подряд, теперь вот ничья с топ-клубом (как и с «Миланом» в сентябре). Вернулся после травмы Дибала (и сразу забил), в защите все надежно, как в лучшие времена. «Сассуоло» осваивается при новом перспективном тренере Дионизи (вывел «Эмполи» в серию А с 1-го места). Пока что «нероверди» не могут ничего противопоставить более сильным клубам, они проиграли и «Роме», и «Аталанте», и «Интеру», но везде была борьба. Не будет просто и «Юве», но Аллегри уже сказал, что его команда обязана брать три очка с «Сассуоло».

Прогноз: ничья за 3.85.

Куман проиграл уже третье «Эль класико», и поражение во многом стало тренерским. План «Барселоны» на игру оказался менее продуманным, все-таки оставлять Мингесу против скоростного Винисиуса было странно. Да и в целом, персональный прессинг Куману явно не против «Реала» надо отрабатывать. Хотя не обошлось и без невезения — забей Дест в первом тайме… «Райо Вальекано» проиграл последние 14 матчей «Барселоне», но в этот раз все не так просто. Команда из Мадрида выиграла все 4 матча дома в этом сезоне с общей разницей 12−2. «Барсе» сложно будет отойти так быстро от поражения в «Эль класико», так что здесь каталонцы запросто могут потерять очки.

Прогноз: ничья за 3.85.

После перерыва на сборные «Бавария» превратилась в мощнейшую машину: 5:1 с «Байером», 4:0 с «Бенфикой», 4:0 с «Хоффенхаймом». Часто у других команд нет никаких шансов уже к перерыву, мюнхенцы втаптывают соперника в штрафную и пользуются своими моментами, а при таком сильном давлении моменты не могут не возникать. Но есть один нюанс: это матч 1/16 финала Кубка Германии, а значит, велик шанс, что у «Баварии» выйдут игроки резерва, что тем же Левандовскому и Гнабри дадут передохнуть. «Боруссия» Менхенгладбах в последние годы относительно неплохо играла против мюнхенцев, в этом сезоне команды уже один раз разошлись миром, ждем, что фаворит оступится и здесь.

Прогноз: «Осасуна» не проиграет за 3.15.

«Реал» снова на коне после победы над «Барселоной», а до этого «сливочные» красочно отомстили «Шахтеру» за прошлогодние поражения (5:0). В общем, дела у Анчелотти идут хорошо, тренер определился с атакующей тройкой. Азар и Бэйл теперь будут редко играть — в основе выходят Бензема (11 голов), Винисиус (7) и Родриго (2). Однако «Осасуна» — непростой соперник. Это команда умеет терпеть, недавно она одолела «Вильярреал», владея мячом только 28%. Также «Осасуна» — вторая команда Испании по матчам в гостях: 4 победы из 4! Так что рассчитываем на мини-сенсацию и здесь.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Кубок России. «Торпедо» — «Ростов».

Футбол. Кубок России. «Балтика» — «Химки».

Футбол. Кубок английской лиги. «Бернли» — «Тоттенхэм».

Футбол. Кубок английской лиги. «Вест Хэм» — «Манчестер Сити».

Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» — «Рома».

Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» — «Фиорентина».

Футбол. Кубок английской лиги. «Лестер Сити» — «Брайтон».

Футбол. Кубок английской лиги. «Престон» — «Ливерпуль».

Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» — «Марсель».

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