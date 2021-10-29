Битва «Зенита» и «Динамо», последний шанс Сульшера и визит «Милана» в Рим

Прогноз: Победа «Зенита» и обе забьют за 2.95

Встреча лидеров чемпионата обещает быть жаркой и непредсказуемой. Как скажутся на игре ошеломляющие 7:1 в Питере с участием в роли массовки другой столичной команды — не скажет никто. Равно как и повлияет ли на расклад сил вояж бело-голубых в Оренбург на кубковый матч, в котором приняли участие многие игроки основы.

«Зенит», разумеется, фаворит на данный момент, но и «Динамо» Сандро Шварца способно на многое, особенно в атаке. На ноль чемпионы страны этой осенью отыграли лишь один матч из девяти — против скромного «Мальме» в Лиге чемпионов, причем и у шведов на «Газпром-Арене» были голевые моменты. Все эти факторы складываются в ставку: успех лидеров таблицы вероятнее, но гол-другой в ворота Станислава Крицюка почти неминуем.

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Прогноз: Ничья и обе забьют за 4.30

Леонид Слуцкий против клуба, где он сделал себе имя — это всегда интересно. Отступать казанцам некуда: в последнее время результаты совсем не радуют и даже поднимают тему кадровых перемен. Еврокубковые амбиции никто не отменял, да и состав у Слуцкого приличный, так что два очка в пяти последних турах — это никуда не годится.

У ЦСКА на первый взгляд все значительно лучше, но напротив есть впечатление, что армейцы под руководством Алексея Березуцкого очков даже перебрали. Ни с «Уралом», ни с «Крыльями» красно-синие не имели игрового превосходства, и все решили эпизоды. Ждем в Казани равной борьбы не без ошибок в обороне, типичных нынче для обоих коллективов, и результативной ничьи.

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Прогноз: Победа «Ростова» за 4.80

Умом «Спартак» не понять, в него можно только верить, а на этой вере — еще и заработать. Даже сейчас, когда у красно-белых нелады с вратарем, обороной, центральной зоной, атакой, тренерскими решениями, поведением руководства и атмосферой коэффициенты на домашнюю победу очень низкие. «Спартак» способен обыграть «Ростов», но смысл на это ставить за 1.17−1.73?

Главная игровая проблема красно-белых при Руе Витории — команда беззащитна перед контратаками. Новый тренерский дуэт ростовчан Виталий Кафанов и Заур Тедеев не первый день в футболе, и матчи против «Лестера» и «Зенита» они видели. Прорывы по флангам, длинные передачи на ход быстрым форвардам и «стандарты» — рецепт успеха простой. Исполнители у «Ростова» поскромнее, но с такой установкой на игру справятся. На помощь домашних стен рассчитывать тоже сложно: болельщики «Спартака» пребывают в таком бешенстве, что очередной ляп — и игроки пожалеют, что трибуны во время локдауна не закрыли полностью.

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Прогноз: Победа «Арсенала» и обе забьют за 5.00

Игра на три результата. На «Кинг Пауэр Стэдиум» в субботу может произойти все что угодно, соперники выглядят достойными друг друга и, пережив спад, обе команды сейчас прибавляют во всех аспектах от матча к матчу.

Рискнем предложить ставку на победу «Арсенала», который вроде бы обретает лицо в последнее время, а главное, что удалось в последнее время Микелю Артете — навести порядок в обороне, что в гостевом матче может стать ключевым фактором. С другой стороны, «лисы» очень интересны в атаке — московский «Спартак» не даст соврать. Победить всухую «канонирам» вряд ли удастся.

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Прогноз: Победа «Тоттенхэма» с тоталом меньше 2.5 за 6.80

Специалисты и болельщики продолжают верить в возрождение «красных дьяволов» несмотря на 0:5 с «Ливерпулем» и даже, наверное, еще больше — в личную магию Криштиану Роналду: как еще объяснить меньший коэффициент на победу гостей, чем хозяев. Поэтому смело и без лишних сантиментов «грузим» на «шпор».

Руководство манкунианцев тянет с отставкой Сульшера, как «Барселона» тянула с Куманом, но, кажется, Уле-Эйнар обречен. На горизонте маячит дерби с «Сити», так что оргвыводы на следующей неделе крайне вероятны. Нас ждет напряженный и вязкий матч, «шпоры» тоже не остры и не звонки, однако Нуну Эшпириту Санту — опытный специалист, который умеет терпеливо доводить игру своих команд до ума. Ждем 1:0 или 2:0 в пользу хозяев «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

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Прогноз: победа «Милана» и обе забьют за 5.00

Пожалуй, самый интересный матч воскресенья в Европе. Мечтающий о долгожданном скудетто «Милан» против хитреца Моуринью. Сложный матч для ставки, особенно — на исход. Ясно, что голы будут и наверняка больше двух. В этом букмекеры почти не сомневаются, так что ставки на тотал больше и обе забьют сами по себе не принесут большой выигрыш.

«Милан» Пиоли хорош, а главное разнообразен в этом сезоне: кто возьмет на себя роль лидера в отдельно взятом матче в Риме — Ибрагимович, Жиру, Тонали, Рафаэл Леау, Тео Эрнандес или кто-то другой? «Рома» Жозе тоже непредсказуема, но скорее в плохом смысле. Что произошло в Норвегии в Лиге конференций — так никто и не понял. Вот и теперь сюрприз со знаком минус вероятнее, тем более против выстроенного «Милана».

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