Конте начнет в «Тоттенхэме» с победы, Моуринью возьмет реванш у чемпиона Норвегии: новая попытка выиграть 50 миллионов

Прогноз: «Галатасарай» победит и обе забьют за 3.40.

Матч этих команд в Москве две недели назад оставил противоречивое впечатление. С одной стороны, «Локомотив» больше атаковал и стремился к инициативе, с другой — его игроки умудрились ни разу не попасть в створ ворот. «Галатасарай» был не против разойтись миром, но во втором тайме турки заметили, что «Локо» устал, и воспользовались этим. Так, команда Гисдоля упустила шанс выйти на первое место (в случае победы) и осталась на 4-м. В гостях «Локо» будет еще сложнее, тем более, что непонятно, в какой форме сейчас Смолов, не игравший против «Нижнего Новгорода». Пока что во всех матчах в этой группе было мало голов, вряд ли такая тенденция продлится — ждем сегодня результативного футбола.

Прогноз: «Лестер» победит с форой 3+ за 3.35.

Главный герой прошлого матча — форвард Дака — и сегодня выйдет в основе «Лестера». Роджерс бережет главного бомбардира команды Варди и почти не выпускает его в Лиге Европы. У англичан могут пропустить игру еще несколько футболистов из-за простуды, в том числе атакующие полузащитники Мэддисон, Барнс и правый защитник Перейра. Но потрепать «Спартак» могут и резервисты. Витория пробовал разные схемы в обороне: и с двумя центральными защитниками, и с тремя — в последнее время не работает ничего. Да и вратари Максименко и Селихов не выручают. Остается констатировать: к еврокубкам в этом сезоне красно-белые не готовы.

Прогноз: «Рома» победит с разницей 3+ за 3.30.

В Норвегии «Рома» проиграла с удивительным счетом 1:6 — ни одна из команд Моуринью за всю его карьеру еще не пропускала 6 голов. Жозе в своем стиле после матча свалил вину на игроков, хотя «Буде-Глимт» 4 гола забил после перерыва, когда у римлян на поле были Мхитарян, Пеллегрини и Абрахам. Сами игроки потом извинялись перед болельщиками «Ромы», нет сомнений, что сегодня с мотивацией у них проблем не будет. «Буде-Глимт» год назад стал чемпионом Норвегии, лидирует он и в этом сезоне. Интересно, что здесь играет российский вратарь Хайкин, благодаря успеху с «Ромой» две недели назад Карпин даже вызвал его в сборную России. У 26-летнего голкипера в ответном матче будет много работы, и против мотивированной «Ромы» шансов устоять будет мало.

Прогноз: «Тоттенхэм» победит с разницей 1 за 3.35.

«Тоттенхэм» сделал рискованный шаг, пригласив на работу Конте. Летом клуб выбрал тренера Нуну с осторожной тактикой и небольшими трансферными запросами, и это не привело к прогрессу. В АПЛ «Тоттенхэм» — 9-й, в Лиге конференций, где команда обычно играла полуосновным или резервным составом, — третья. Теперь же надо покупать новых игроков под Конте, и, а футболистам в команде — привыкать к новым требованиям, и в первую очередь, к интенсивной игре. Непонятно, сработает ли это на длинной дистанции, но сегодня, в дебютном матче итальянского тренера, такой встряски все-таки должно хватить для победы. Иначе Кейн и компания лично увидят, каков Антонио в гневе.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Лига конференций. «Гент» — «Партизан».

Футбол. Лига конференций. «Заря» — ЦСКА София.

Футбол. Лига Европы. «Легия» — «Наполи».

Футбол. Лига Европы. «Монако» — ПСВ.

Футбол. Лига Европы. «Олимпиакос» — «Айнтрахт».

Футбол. Лига Европы. «Антверпен» — «Фенербахче».

Футбол. Лига Европы. «Байер» — «Бетис».

Футбол. Лига Европы. «Марсель» — «Лацио».

Футбол. Лига Европы. «Црвена Звезда» — «Мидтьюлланд».

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