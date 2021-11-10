Россия — Кипр и еще 5 топ-матчей в отборе на ЧМ-2022: вот варианты для ставок

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 2.31 в БК Winline.

Финишная прямая для сборной России при Карпине: осталось всего два матча, преимущество над Хорватией — два очка. Многие уже думают и прикидывают, как российская команда будет играть в гостях с хорватами, полагая, что три очка дома с Кипром обеспечены. Но так ли это? Кипр занимает последнее место в группе, однако проблемы с такими командами у нашей сборной возникали практически всегда, при разных тренерах, даже при Хиддинке. Два месяца назад на Кипре Карпин одержал первую победу (2:0), и мы помним, что второй тайм дался там очень тяжело. В 2019-м при Черчесове Россия обыграла Кипр дома очень скромно — 1:0. Исторически сборная еще и неудачно играет в ноябре. При Карпине игра отходит на второй план, главное — результат. Так что тут много голов можно не ждать.

Прогноз: ничья за 4.20 в БК Winline.

После Евро и финала Лиги наций можно уверенно сказать, что Энрике завершил перестройку сборной Испании. У новой «Красной фурии» есть стиль, есть умение навязать свою игру сопернику, даже если это Италия или Франция. Для титулов не хватает только топовых форвардов — ни Мората, ни Морено на них не тянут. При этом в нынешнем отборе Испания уже теряла очки с Грецией (1:1) и Швецией (1:2). Поэтому сейчас подопечные Энрике только вторые в группе, и играть на выезде нужно с теми же греками, которыми умеют ставить автобус. И которые, кстати, недавно победили на своем поле шведов. А испанцы в последние пару лет на выезде выиграли только три матча. Так что фаворитам здесь будет непросто.

Прогноз: Ирландия не проиграет за 3.19 в БК Winline.

Португалия пока тоже вторая в своей группе — отстает от Сербии на одно очко при матче в запасе. Тут судьба первого места решится в очной встрече 14 ноября, но к ней португальцы уже могут подойти с преимуществом уже в два очка. Тогда с сербами их устроит и ничья. Так что как бы ни хотелось Сантушу поберечь Роналду и Бруну, но выпустить их против Ирландии придется. Возможно, этим парням это даже будет полезно: поможет побыстрее отойти от последних провалов в «Ман Юнайтед». А Ирландия, кстати — тот еще крепкий орешек. В Португалии они вели до 89-й минуты, гений Криштиану потом забил дважды, в том числе на 96-й минуте. У сербов сборная Ирландии отобрала два очка дома (1:1), а всего в последних 5 матчах ирландцы пропустили только 5 голов. Поверим здесь в хозяев!

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 2.46 в БК Winline.

Еще один важный матч для российских болельщиков. Главный вопрос — а не сотворит ли маленькое чудо Мальта? Преимуществ у нее немного, но они есть. Домашнее поле, итальянский тренер Манджа, который внедряет смелый, комбинационный футбол. Наконец хорваты могут недооценить соперника. А неплохие футболисты там есть, взять того же Мбонга. Если же с настроем у Модрича и Ко на Мальте проблем не будет, то победа от них не уйдет, разница в классе все-таки слишком велика. При этом в уме хорваты все же наверняка будут держать следующий матч с Россией и тратить силы на разгром Мальты вряд ли будут.

Прогноз: тотал больше 3 за 3.00 в БК Winline.

Великая серия сборной Италии из 37 матчей без поражений прервалась в октябре в полуфинале Лиги наций. Старт новой серии уже дан — в матче за 3-е место была обыграна Бельгия. Команда Манчини в группе С занимает первое место, но только по разнице мячей: такое же количество очков (14) и у Швейцарии. Обе сборные пропустили всего по одному мячу, только итальянцы забили 12 голов, а швейцарцы — 10. «Скуадра адзурра» в боевом составе, не будет только полузащитника Пеллегрини. Интересно, что Швейцария уже дважды играла в этом году с Италией — в группе на Евро были 0:3, а вот в сентябре были 0:0 (и незабитый пенальти от Жоржиньо). Турнирная ситуация, кажется, намекает на то, что обе сборные тут рисковать не будет, но как только одна из них пропустит, второй придется лезть вперед большими силами. Пойдем и тут против большинства — ждем много голов!

Прогноз: Англия победит и тотал меньше 2,5 за 2.80 в БК Winline.

Англия еще не гарантировала себе первое место в группе, но очень близка к этому. Польша отстает на три очка, англичане завершают этот отборочный цикл встречей с Сан-Марино с понятно каким результатом. То есть с Албанией команду Саутгейта устроит и ничья. При этом по традиции тренер захочет сыграть понадежнее в обороне, а в атаке без особого риска, с расчетом на высокий класс нападающих. У Албании же шансы на второе место — чисто теоретические. До Польши два очка, и обеим командам играть с Андоррой. То есть, чтобы обогнать Левандовского и Ко албанцам надо победить англичан на «Уэмбли» и ждать, что Польша не выиграет у Венгрии. Сценарий, согласитесь, фантастический. Тут больше увидеть шансов увидеть скучную классику от Саутгейта: победу Англии в 1−2 мяча.