Битва России с Хорватией и победы Уэльса и Нидерландов: хотим выиграть 50 миллионов

Прогноз: Уэльс победит с разницей 3+ за 3.10.

Уэльс ведет отчаянную борьбу с Чехией за вторую строчку в группе Е — первое место на 99% останется за Бельгией. Расклады тут интересные: пока у валлийцев столько же очков, сколько и у чехов — по 11, но есть игра в запасе. Если Бэйл и Ко возьмут свои три очка с Беларусью, то они выйдут вперед. И тогда в последнем туре их устроит даже ничья с Бельгией. Сомнений в том, что мотивированная Чехия в параллельном матче разберется с Эстонией нет. Если же у команд будет одинаковое количество очков, тут придется считать разницу мячей. Пока что она лучше у чехов (плюс 3 против плюс 1 у валлийцев), но тут еще может многое измениться. В общем, ситуация ясная: Уэльсу надо побеждать и как можно крупнее, так что прогнозируем здесь разгром. К тому же для Бэйла это будет юбилей — 100-й матч за сборную.

Прогноз: Нидерланды победят с разницей 2 за 3.60.

Как и в некоторых других группах, судьба первого места здесь решится в последний игровой день, когда Нидерланды примут Норвегию. Пока же голландцы опережают скандинавов на два очка, и нет особых сомнений, что в ближайшем туре обе сборные одержат по победе (Норвегия встречается с Латвией). С возвращением ван Гала все у сборной Нидерландов наладилось. Были яркие разгромы с Черногорией (4:0) и Турцией (6:1), всего же «оранжевые» взяли 13 очков из 15 возможных. Сложно поверить, но Черногория 10 лет назад была 16-й в рейтинге ФИФА. Однако с тех пор сборная достаточно сильно упала и сейчас находится за пределами седьмого десятка. В этом розыгрыше черногорцы запомнились только ничьей с Турцией, когда забили спасительный гол на 97-й минуте. Тут есть известные футболисты, тот же Йоветич, играющий сейчас за «Герту», Марушич из «Лацио», но против нынешней Голландии шансов у хозяев нет.

Прогноз: Чехия победит и тотал меньше 5,5 за 3.60.

Это уже хоккей, заключительный матч этапа Евротура в Финляндии. Первую игру на Кубке Карьялы сборная России без шансов проиграла финнам 0:3. Подопечные Браташа играли недисциплинированно, часто удалялись, один раз остались втроем против пятерых игроков, и все три шайбы пропустили в меньшинстве. Такой результат мало кого удивил, все-таки в составе российской сборной много молодежи и резервистов, вряд ли кто-то из этой команды пробьется на Олимпиаду в Пекине. Остается следить за игрой вратарей Аскарова и Шугаева (работы у них тут будет много) и за дебютом 16-летнего Мичкова, который побил рекорд Овечкина и Третьяка. Чехия тоже начала турнир с поражения, Швеция была сильнее по всем статьям — 4:1. За первое место тут чехам, учитывая их не самый сильный состав, бороться будет сложно, но матч с Россией для них всегда принципиальный.

Прогноз: ничья за 3.55.

Возвращаемся к футболу — 14 ноября нас ждет главный матч осени! Сборная России разгромила дома Кипр 6:0 и сохранила преимущество в два очка над Хорватией. Вообще результаты национальной команды при Карпине удивляют: 16 очков в 6 матчах и всего один пропущенный мяч. При этом нельзя не признать, что где-то сборной отчаянно везло, как, например, с той же Словакией в Казани. У хорватов тоже свои плюсы в этой ситуации. Играть надо только на победу (многим так легче настраиваться), матч пройдет при своих зрителях, а это точно ощутимое преимущество. Наконец за Хорватию сыграет главная звезда команды Модрич, которого не было в Москве, когда команды разошлись по нулям. Вице-чемпионы мира тут, конечно, фавориты, и логика подсказывает ставить на их победу. Но логика не всегда решает в прогнозах, так что выберем здесь исход с меньшей вероятностью — в конце концов, это редкий шанс для сборной России напрямую отобраться на чемпионат мира.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Босния и Герцеговина — Финляндия.

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Мальта — Словакия.

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Словения — Кипр.

Хоккей. Евротур. Финляндия — Швеция.

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Северная Македония — Исландия.

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Греция — Косово.

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Испания — Швеция.

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Люксембург — Ирландия.

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Португалия — Сербия.

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