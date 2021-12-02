Кейну пора просыпаться: прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Брентфорд»
Продолжаем следить за АПЛ.
Продолжаем следить за АПЛ.
«Тоттенхэм» пока играет при Конте урывками: хороший первый тайм с «Витессом», хороший второй тайм с «Лидсом» и… на этом все. Итальянец все еще знакомится с командой и пробует разные методы. Главная неудача пока что — поражение от словенской «Муры» в Лиге конференций. Недавняя отмена матча с «Бернли» из-за снегопада должна пойти «шпорам» на пользу: было больше времени на восстановление и тактические тренировки. Одна из главных проблем — как вернуть результативность Кейна в АПЛ? У известного бомбардира пока всего один гол в 11 матчах. Возможно, дело в том, что Кейн слишком часто отходит в полузащиту вместо того, чтобы открываться на острие атаки.
«Брентфорд» больше 50 лет не играл на высшем уровне, и для новичка АПЛ пока все складывается неплохо: 11-е место и 6 очков от зоны вылета. Клуб обошелся без супергромких покупок этим летом, больше всего потратили на защитника «Селтика» Айера«- 13,5 млн фунтов. На счету “пчел” уже есть победа над “Арсеналом” 2:0 и боевая ничья с “Ливерпулем” (3:3). Лидер команды — форвард Тони (4 гола в АПЛ). Это универсальный нападающий, который открывается по всей ширине поля и часто создает моменты для одноклубников.
Но в сегодняшнем матче больше шансов на победу все-таки у отдохнувшего «Тоттенхэма». БК «Марафон» на это событие дает коэффициент 1,66. Интересно и поставить на гол Кейна, рано или поздно его должно прорвать. БК 1Х Ставка предлагает коэффициент 1,7.
Андрей Санталов