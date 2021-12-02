Кейну пора просыпаться: прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Брентфорд»

«Тоттенхэм» пока играет при Конте урывками: хороший первый тайм с «Витессом», хороший второй тайм с «Лидсом» и… на этом все. Итальянец все еще знакомится с командой и пробует разные методы. Главная неудача пока что — поражение от словенской «Муры» в Лиге конференций. Недавняя отмена матча с «Бернли» из-за снегопада должна пойти «шпорам» на пользу: было больше времени на восстановление и тактические тренировки. Одна из главных проблем — как вернуть результативность Кейна в АПЛ? У известного бомбардира пока всего один гол в 11 матчах. Возможно, дело в том, что Кейн слишком часто отходит в полузащиту вместо того, чтобы открываться на острие атаки.