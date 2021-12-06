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17:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Winline стал титульным партнером Чемпионата России по баскетболу 3×3

Букмекерская компания Winline подписала трехлетнее соглашение о сотрудничестве с Российской Федерацией Баскетбола, став титульным партнером Чемпионата России по баскетболу 3×3.

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Источник: РИА "Новости"

Старт сезона-2021/22 в баскетболе 3×3 запланирован на 10 декабря. В этот день на сочинской WOW Arena состоится розыгрыш Winline Суперкубка России.

Этапы Winline Чемпионата России по баскетболу 3×3 пройдут с января по май в 7 городах Российской Федерации — Ижевске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Перми, Москве и Челябинске. Все матчи чемпионата можно будет посмотреть в приложении и на сайте Winline.

Особый акцент в освещении соревнований планируется сделать на качестве трансляций, создании яркой и неформальной атмосферы вокруг матчей, привлечении к процессу лучших комментаторов и видеоблогеров, неравнодушных к баскетболу.

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