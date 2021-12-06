Winline стал титульным партнером Чемпионата России по баскетболу 3×3

Старт сезона-2021/22 в баскетболе 3×3 запланирован на 10 декабря. В этот день на сочинской WOW Arena состоится розыгрыш Winline Суперкубка России.

Этапы Winline Чемпионата России по баскетболу 3×3 пройдут с января по май в 7 городах Российской Федерации — Ижевске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Перми, Москве и Челябинске. Все матчи чемпионата можно будет посмотреть в приложении и на сайте Winline.