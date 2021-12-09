«Спартак» бьется в Варшаве, а «Локо» в Марселе: следим за решающим туром Лиги Европы

Прогноз: «Спартак» победит за 2.38 в БК Winline.

«Спартак» по традиции не может быть без трудностей, и перед решающим матчем в Лиге Европы возникла интересная ситуация. Многие СМИ вовсю пишут, что Виторию скоро уволят, и новым тренером станет итальянец Ваноли. Похоже, и две победы в оставшихся матчах не повлияют на это решение. Далее — в Варшаву «Спартак» летит без форвардов Соболева и Ларссона и опорника Литвинова. По сути, в нападении некому играть (Понсе давно травмирован), на непривычной позиции может сыграть Промес. С обороной при Селихове стало получше, но минимум гол красно-белые стабильно пропускают. «Легии» в Москве «Спартак», кстати, проиграл, однако с тех пор польский чемпион так и не выбрался из кризиса, не помогла даже смена тренера. У «Легии» уже 11 (!) поражений в чемпионате, «Спартак» должен нанести еще одно и выйти в плей-офф ЛЕ.

Прогноз: ничья за 3.65 в БК Winline.

Оба клуба сейчас не в лучшей форме. «Наполи» долго лидировал в серии А, но, потеряв нескольких футболистов из-за травм, все чаще стал проигрывать. Если бы не разыгравшийся в последнее время Мертенс, то для неаполитанцев все вообще было бы грустно. Споры Спаллетти с судьями тоже не добавляют уверенности команде. У «Лестера» только одна победа в последних 6 матчах АПЛ, зато в ЛЕ «лисы» на первом месте в группе. Правда, поражение в Неаполе может откинуть англичан в Лигу конференций. Тренер Роджерс почти не использует своего лучшего бомбардира Варди в ЛЕ, даст ли он сыграть ему с первых минут в Италии? «Лестер» устроит и ничья в этой встрече, в сильнейшем составе он вполне может на нее рассчитывать.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 2.13 в БК Winline.

«Реал Сосьедад» известен тем, что не тратит много денег на трансферы, предпочитаю ставить в состав воспитанников своей академии. Плюс легионеры как точечные усиления (форварды Исак и Серлот + вингер Янузай, например). В прошлом сезоне баски были пятыми в Ла Лиге, в этом долго шли в тройке и даже лидировали, сейчас откатились на 5-е место. В ЛЕ «Сосьедад» пока третий, а ПСВ второй (преимущество над испанской командой два очка), то есть в этой встрече и решится, кто останется в Лиге Европы, а кто отправится в Лигу конференций. Голландцы хороши в своем чемпионате, идут в первой тройке, но оба матча с конкурентами проиграли вдребезги: 0:5 с «Аяксом» и 0:4 с «Фейеноордом». У «Реал Сосьедада» в последнее время есть трудности с атакой, голландцам тут тоже особо резона лезть вперед нет. Похоже, голов тут будет немного.

Прогноз: «Марсель» победит с форой −2 за 2.63 в БК Winline.

Черная полоса для «Локомотива» продолжается: в субботу он уступил последней команде РПЛ, «Уралу». Это уже 4-е поражение подряд для «железнодорожников», а последняя победа датируется концом октября. Над тренером Гисдолем уже сгущаются тучи, не факт, что зимой с такими результатами его не поменяют. Матч в Марселе стал финалом за выход в плей-офф Лиги конференций. Обе команды заявили, как важно туда попасть, но у «Марселя» ресурсов все-таки побольше. Да и матч в Москве шел под диктовку французов, пока дальний удар Анджорина не нарушил их идиллию. Сейчас у «Локо» распалась бомбардирская связка Жемалетдинов — Смолов, и выяснилось, что забивать больше некому. По фолам и желтым карточкам «Локомотив» стал первым в РПЛ, но за это очков не дают, наоборот — все чаще удаляют. Надежд на благоприятный исход на выезде тут маловато.

Прогноз: «Галатасарай» не проиграет за 2.45 в БК Winline.

Обе команды уже обеспечили себе место в ЛЕ, весь вопрос, с какой стадии они продолжат там играть (команда с первого места попадает сразу в ⅛ финала). «Галатасарай» одолел дома в «Лацио» в 1-м туре и так и держит этот отрыв в три очка. Но по разнице мячей любая победа римлян сегодня отправит их на первое место. Команда Сарри в последнее время выдает безумные матчи: 0:4 с «Наполи», 4:4 (!) с тремя удалениями с «Удинезе», в выходные наконец победили «Сампдорию» 3:1 (и тут удалили Милинковича-Савича). Сегодня, скорее всего, не сыграет лучший бомбардир «Лацио» Иммобиле, без него хозяева вряд ли забьют много, а в обороне они не идеальны. Так что выбираем «Галатасарай», который в этой ЛЕ еще никому не проигрывал.

Прогноз: «Динамо» Загреб победит с форой 0 за 2.69 в БК Winline.

«Вест Хэм» уже решил все свои задачи в группе, весной команда сыграет в ⅛ финала. Так что сейчас самое время — дать поиграть молодым и тем, у кого было мало практики, Влашичу и Кралу. Лондонцы хороши в этом сезоне, только что обыграли «Челси» и продолжают удерживаться в топ-4 АПЛ. Сильная сторона «молотобойцев» — игра на контратаках и стандарты. Загребское «Динамо» в этом розыгрыше действует не так удачно, как в последние годы. Клуб даже сменил тренера неделю назад. Хорваты сейчас вторые, но поражение может откинуть их в Лигу конференций — «Генк» отстает всего на два очка. В «Динамо» по-прежнему приличный состав, есть игроки сборной Хорватии Ливакович, Иванушец, Оршич… Шансы на успех тут должны быть у более мотивированной команды.