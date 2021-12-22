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12:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Рождественская сказка для аутсайдера: прогноз на матч «Брентфорд» — «Челси»

Кубковые матчи — время чудес.

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Источник: Reuters

В последнее время на «Челси» навалилось много проблем, неудивительно, что результаты стали хуже. Команда Тухеля — одна из наиболее пострадавших от ковида в АПЛ, сейчас по этой причине выбыло 8 игроков «синих». Вмешались и травмы, и усталость от плотного календаря. В итоге немецкий тренер теперь даже не знает, кого он увидит на тренировке, не говоря уже о матчах. В декабре у «Челси» лишь две победы в 6 матчах — и никакого отдыха из-за переносов.

А вот «Брентфорд» две последние игры пропустил (не играл с 10 декабря), плюс прямо сейчас в команде нет ни одного положительного теста на коронавирус. Так что в клубе надеются на рождественскую сказку: выход в полуфинал Кубка лиги при своих болельщиках. «Челси» придется выставить кого-то из молодежи, так что шансы у аутсайдера точно будут. Тем более, «Брентфорд» уже доходил до ½ финала Кубка лиги год назад, правда, тогда таких статусных соперников по пути не встречал.

Во время загрузки произошла ошибка.

При таких раскладах ставка на «Челси» выглядит сомнительно. А вот вариант, что «Брентфорд» не проиграет в основное время за 1,77 в БК «Марафон», смотрится хорошо. Можно взять и проход хозяев в полуфинал — БК «Фонбет» дает на это 2,4.

Андрей Санталов

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