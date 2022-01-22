«Арсенал», «Рома» и «Барселона» выиграют в эти выходные: угадываем исходы матчей

Прогноз: «Ньюкасл» победит за 3.60.

«Ньюкасл» недавно заполучил богатых владельцев из Саудовской Аравии, неудивительно, что клуб сразу начал активную трансферную кампанию. Новичками «сорок» уже стали крайний защитник Триппьер и форвард из «Бернли» Вуд. Стратегия ясна: один будет подавать в штрафную, второй постарается превратить эти кроссы в голы. Тут уже не до эстетики и красивых комбинаций — надо спасаться от вылета, «Ньюкасл» сейчас на 19-м месте, в 6 последних матчах у него 4 поражения и 2 ничьи. «Лидс» пока о борьбе за выживание не думает, хоть команда и находится на 15-м месте, но отрыв от зоны вылета 8 очков. Подопечные Бьелсы в 2022-м вылетели из Кубка Англии, зато в АПЛ у них две победы. Явного фаворита в этом матче нет, но «Ньюкаслу» уже пора побеждать.

Прогноз: «Арсенал» победит с разницей в два гола за 3.90.

«Арсенал» очень бодро начал ответный полуфинал в Кубке лиги с «Ливерпулем». Были хорошие подходы к чужой штрафной, работал прессинг, что мало у кого получается с командой Клоппа. Но класс есть класс, Фирмино и Жота провели такую быструю атаку, что остановить их никто не успел. Позже португалец забил еще один гол и снял все вопросы о финалисте. «Арсенал» подтвердил, что команда прогрессирует при Артете, но с топами уровня «Ливерпуля» пока не готова соперничать. А вот против таких клубов, как «Бернли», стабильно набирает очки. «Бордовые» последние 5 лет успешно боролись за выживание в АПЛ и даже один раз попали в еврокубки, но ресурс, видимо, исчерпан. Сейчас увяз на последнем месте в таблице да еще и лишился забивного форварда. «Арсенал» должен уверенно побеждать.

Прогноз: «Рома» победит и тотал больше 3,5 за 3.65.

Год назад после 22 туров «Рома» шла на третьем месте, сейчас — делит 6−8-е места с «Фиорентиной» и «Лацио». Прогресса, на который надеялись, подписывая контракт с Моуринью, пока не случился. У Жозе по привычке виноваты психологически неустойчивые футболисты, судьи… Но с командами классом ниже римляне редко теряют очки. Недавно были две победы над «Кальяри» и «Лечче». «Эмполи» весь сезон держится в середине турнирной таблицы — хороший результат для недавнего чемпиона серии Б. Правда, оборона команды — одна из худших в Италии: 43 пропущенных мяча в 22 турах. Но и забивает «Эмполи» много (35 мячей), это и помогает держаться на плаву. Ждем здесь веселый футбол и победу гостей.

Прогноз: «Барселона» победит и обе забьют — нет за 2.90.

После поражения в Эль класико «Барселона» провела еще один тяжелый матч и снова проиграла — на этот раз в Кубке Испании «Атлетику». Каталонцы дважды сравнивали счет (один раз на 93-й минуте), но все-таки уступили. Снова травму получил Фати, это, конечно, удар и по самому игроку и по команде, которая на него рассчитывает. Из хороших новостей — первый гол за «Барсу» забил Ферран, и Педри снова в порядке. «Алавес» плох в этом сезоне, последний раз он выигрывал аж в начале ноября. Команда идет на 18-м месте и только что разгромно проиграла «Бетису» (0:4). При всей усталости игроков «Барселоны», тут они должны брать три очка.

Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».

Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» — «Сельта».

Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» — «Аталанта».

Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» — «Валенсия».

Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» — «Фиорентина».

Футбол. Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург».

Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье» — «Монако».

Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» — «Тоттенхэм».

Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» — «Ювентус».

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