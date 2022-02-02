«Реал» вылетит из Кубка Испании, «Валенсия» Черышева пройдет в полуфинал: пытаемся выиграть 50 миллионов

Прогноз: «Селтик» победит и тотал больше 2,5 за 3.35.

Непримиримые соперники в очередной раз выяснят, кто сильнее, и эта встреча пришлась как нельзя кстати. После зимнего перерыва «Селтик» сократил отставание до «Рейнджерс» с 6 до двух очков. «Кельты» выиграли три матча подряд и воспользовались двумя ничьими команды ван Бронкхорста с «Абердином» и «Росс Каунти». Для голландского тренера, который сменил по ходу сезона Джеррарда, это будет первое дерби «Старой фирмы». В последние годы в этом противостоянии успешнее «Рейнджерс»: 6 побед и одна ничья, так что пора «Селтику» прервать эту серию. Тем более при своих болельщиках сделать это будет проще. Ставим тут на хозяев.

Прогноз: «Валенсия» победит и тотал больше 2,5 за 3.25.

«Валенсия» стала середняком испанского футбола: в 2020-м она была 9-й, в 2021-м — 13-й, сейчас «летучие мыши» занимают 10-е место после 22 туров. В чемпионате пока все грустно, три поражения и ничья в последних 4 матчах. Команда Бордаласа слишком много пропускает — прям на уровне аутсайдеров Ла Лиги. На счастье «Валенсии» играет ей в четвертьфинале Кубка Испании с соперником, у которого дела еще хуже. Летом 2020-го «Кадис» вернулся в Ла Лигу после 14-летнего отсутствия и закрепился в ней. Но в этом сезоне команда на 18-м месте, пропускает столько же, сколько «Валенсия» (36 голов), а забивает почти в два раза меньше. «Кадис» сейчас больше думает, как бы не вылететь в сегунду, так что тут команда Черышева должна все-таки проходить дальше. Денис, кстати, уже забивал месяц назад в Кубке, возможно, отличится и здесь.

Прогноз: ничья в основное время за 3.50.

К «Бетису» сейчас больше внимания, чем обычно — севильцам скоро играть с «Зенитом» в Лиге Европы. И пока команда известного и уважаемого тренера Пеллегрини выглядит устрашающе. С декабря «Бетис» идет третьим в чемпионате Испании и может выйти в ЛЧ впервые с сезона-2005/06. Зелено-белые — вторые по результативности в Ла Лиге, в трех последних матчах они забили 10 голов, выбив по ходу дела «Севилью» из Кубка. «Реал Сосьедад» в новом году идет без поражений и тоже может гордиться тем, что прошел «Атлетико» в Кубке Испании, но голы ему даются труднее. 10 дней назад баски не смогли распечатать ворота аутсайдера «Хетафе». Зато оборона у «Сосьедада» в полном порядке, так что в этом четвертьфинале Кубка может понадобиться дополнительное время, чтобы выявить победителя.

Прогноз: «Атлетик» победит за 3.00.

Обе команды совсем недавно встречались в финале Суперкубка Испании, и там сильнее был «Реал» — 2:0. Но «Атлетик» — известный кубковый боец, и борьбу на своем поле он навяжет точно. Тем более, после возвращения из Саудовской Аравии «Реал» не впечатляет. В Кубке, чтобы пройти «Эльче», понадобился овертайм, а в чемпионате с тем же соперником еле удалось уйти на ничью со счета 0:2. Анчелотти может поберечь Бензема, который недавно чуть не получил травму, слева в защите не выйдут Менди (травма) и Марсело (дисквалификация). «Атлетик», как и «Реал Сосьедад», мало забивает, но еще меньше пропускает. В ⅛ финала Кубка Испании он недавно выбил «Барселону» и теперь может одержать еще одну громкую победу.

Футбол. Кубок Испании. «Райо Вальекано» — «Мальорка».

Футбол. Чемпионшип. «Барнсли» — «Кардифф Сити».

Футбол. Кубок Бельгии. «Гент» — «Брюгге».

Футбол. Чемпионшип. «Хаддерсфилд» — «Дерби Каунти».

Футбол. Квалификация ЧМ. КОНКАКАФ. Ямайка — Коста-Рика.

Футбол. Квалификация ЧМ. КОНКАКАФ. США — Гондурас.

Футбол. Квалификация ЧМ. КОНКАКАФ. Сальвадор — Канада.

Футбол. Квалификация ЧМ. КОНКАКАФ. Мексика — Панама.

Футбол. Кубок Бельгии. «Эйпен» — «Андерлехт».

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