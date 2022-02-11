Дерби Барселоны и два топ-матча в Италии: за чем следить в эти выходные

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5 за 2.09

Футбол Англия 2021/2022 Тур 25, 12.02.2022, 15:30 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон -

Еще недавно вопрос с фаворитом в этой паре не поднимался бы, но по итогам предыдущих матчей расклады уже более запутанные. «МЮ» Рангника держит уровень, но прогрессирует медленно и побеждает лишь в половине матчей, причем делает это с трудом. «Саутгемптон» Хазенхюттля напротив на подъеме и только что в увлекательной битве справился в гостях с «Тоттенхэмом», а до этого отобрал очки у действующего чемпиона «Манчестер Сити» и успешно выступил в Кубке (в отличие от нынешнего соперника). В «дерби Ральфов» может произойти все что угодно, но букмекеры все равно уверены в превосходстве хозяев «Олд Траффорд», чья победа действительно выглядит вероятнее, и ставить на нее невыгодно, а шансы «Саутгемптона» второй раз подряд взять 3 очка в гостях с серьезным соперником, а заодно отомстить за 0:9 в прошлом сезоне оценить трудно.

Лучше взглянуть на другие показатели. «Красные дьяволы» теряют очки направо и налево, но уж на своем поле забивают почти всегда. У «святых» результативность в последнее время даже выше и без голов в чужие ворота они не завершали уже девять матчей подряд, а без голов в свои — аж 14. Ставка на то, что обе команды отличатся, выглядит верной, и до тотала больше 2.5 от нее лишь один забитый мяч.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5 за 2.02

Футбол Испания 2021/2022 Тур 24, 12.02.2022, 18:15 Вильярреал - Реал -

Соперники вовсю готовятся к плей-офф Лиги чемпионов, но «Реал» свой первый матч с ПСЖ проведет на следующей неделе и мыслями уже в Париже, а «Вильярреал» встретится с «Ювентусом» попозже. Мадрид ждет очень тяжелый выезд к серьезному сопернику, причем, по-видимому, без нападающего Карима Бензема и защитника Ферлана Менди. Ситуация в чемпионате позволяет Карло Анчелотти приберечь двух-трех бойцов, сохранив силы на Лигу чемпионов, пусть «Севилья» и не отстает далеко.

У команды Унаи Эмери тоже есть потери в лице Херардо Морено и Франсиско Коклена. «Желтой подводной лодке» не хватает стабильности, но последние победы над «Мальоркой» и особенно «Бетисом» должны настроить на бой с лидером и фаворитом, которому сейчас немного не до того. Снова вероятность того или иного исхода оценить сложнее, чем результативность игры. С игрой в атаке у обоих коллективов полный порядок, и ставка напрашивается сама собой.

Прогноз: ничья за 3.50

Футбол Италия 2021/2022 Тур 25, 12.02.2022, 20:00 Наполи - Интер -

В Италии что ни тур, то сражение претендентов на чемпионский титул. После довольно неожиданного успеха «Милана» в дерби борьба за скудетто еще обострилась. «Интеру» необходимо реабилитироваться за обидное поражение от заклятых врагов в матче, который долго был под контролем команды Симоне Индзаги, и одной победы в Кубке над «Ромой» в среду недостаточно. «Наполи» стремится продолжить удачную серию и воспользоваться разборками миланских клубов друг с другом.

За «Интер» — налаженная командная игра и более мощный состав. На стороне «Наполи» — свежесть и более простой график матчей на данном отрезке сезона, а также борьба соперника на нескольких фронтах. Встреча может сложиться по-разному, выйти как тактически осторожной, так и открытой, если кому-то удастся забить быстрый гол. Эксперты расходятся в оценках, примерно поровну отдавая предпочтение одним и другим. Самое разумное в такой ситуации — поставить на ничью, так как козыри команд уравновешивают друг друга, а коэффициент на ничейный исход — наиболее выгодный для игроков.

Прогноз: победа «Тоттенхэма» и тотал меньше 2.5 за 3.35

Футбол Англия 2021/2022 Тур 25, 13.02.2022, 17:00 Тоттенхэм Хотспур - Вулверхэмптон -

Соперники на сегодня являются соседями по турнирной таблице чемпионата Англии, но это не должно вводить в заблуждение. Во-первых, у хозяев матч в запасе. Во-вторых, несмотря на «качели» с результатами работа Антонио Конте получает положительные оценки, «шпоры» прибавили этой зимой и наверняка поведут борьбу за четвертое место, дающее путевку в Лигу чемпионов. У «волков» ситуация сложнее. «Вулверхэмптон» по-прежнему хорошо организован, никогда не разваливается, мало пропускает, но имеет большие проблемы с созданием моментов и забитыми мячами.

В целом при Бруну Лаже это «низовая» команда со ставкой на быстрые контратаки, но она потеряла ряд исполнителей, которые делали такую манеру игры эффективной — прежде всего, ушедшего в «Барселону» Адама Траоре. Проблемы с голами у некогда чрезвычайно результативного Рауля Хименеса, пока не вернулся после травмы Хван, и забивать почти некому. Отсюда предположение, что гостям трудно будет проявить себя в атаке, а «шпоры» возьмут свое, но разорвать соперника с большим перевесом им пока что не по силам.

Прогноз: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 за 2.50

Футбол Испания 2021/2022 Тур 24, 13.02.2022, 23:00 Эспаньол - Барселона -

В чемпионате Испании нас ждет барселонское дерби. Разумеется, силы неравны, и так было всегда, но «Эспаньолу» периодически удавалось покусывать соседей. Главный клуб Каталонии борется за путевку в Лигу чемпионов — о большем Хави и его команде пока не время задумываться. У «Эспаньола» турнирная мотивация не так велика: клуб уверенно держится в середине таблицы, и отрыв от зоны вылета достаточно большой, чтобы чувствовать себя спокойно.

Однако принципиальностью городского дерби проникся даже китайский президент клуба Чен Яньшэн. «Мечтаю обыграть “Барсу” в это воскресенье. А что? Мы уже обыгрывали “Реал” в этом сезоне, почему бы не повторить?» — сказал бизнесмен. Действительно, в чемпионате у «Реала» пока два поражения, и одно из них — от «Эспаньола» (1:2). Дело было сразу после конфуза в Лиге чемпионов с молдавским «Шерифом». Нынешняя «Барселона» во всем уступает «Реалу», но вряд ли история повторится — «Эспаньол» в последний раз побеждал в декабре, а «Барса» показала качественный футбол в недавней встрече с «Атлетико» (4:2). Проблем у Хави возникнуть не должно и наверняка в дерби «блауграна» постарается ярко сыграть в атаке.

Прогноз: победа «Ювентуса» и тотал меньше 3.5 за 3.30

Футбол Италия 2021/2022 Тур 25, 13.02.2022, 22:45 Аталанта - Ювентус -

И снова в Италию. Во втором по значимости матче тура сойдутся главные претенденты на последнюю четвертую путевку в Лигу чемпионов, поэтому это игра за 6 очков. Скорее всего, матч будет непростым для обеих команд, и все же небольшое преимущество на стороне гостей. «Аталанта» переживает не лучший отрезок сезона, у команды Гасперини четыре игры без побед, а из-за травм выбыли ключевые игроки Йосип Иличич и Дуван Сапата. «Юве» наоборот на подъеме, в огне новичок Душан Влахович, воспрял Пауло Дибала. Самое время брать реванш за поражение от бергамасков в Турине в матче первого круга.

Кроме турнирного значения любопытно, какую модель игры изберут главные тактики лиги Джан Пьеро Гасперини и Массимилиано Аллегри. Скорее всего, мы не увидим безоглядный атакующий футбол. Сейчас это вообще не в стиле «Ювентуса», а «Аталанта» с учетом кадровых проблем будет действовать от соперника. И все-таки обе команды играют достаточно результативно, поэтому советуем осторожнее подойти к ставке «тотал меньше» — итоговый счет 1:2, например, вполне вероятен.