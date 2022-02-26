«Ювентус», «Бавария», «Реал» и «Ман Сити» возьмут по три очка: хотим выиграть 50 миллионов

Прогноз: «Ювентус» победит и обе забьют за 3.25.

С приходом Влаховича казалось, что почти все проблемы «Ювентуса» позади, и туринцы спокойно займут место в топ-4 в Италии. Но команда Аллегри сначала еле спаслась с «Аталантой», затем упустила победы с «Торино» и «Вильярреалом». «Юве» сейчас на 4-м месте, и «Аталанта» всего в трех очках (с матчем в запасе). А главное, прагматичный и слишком осторожный подход Аллегри вызывает вопросы уже даже у болельщиков клуба. Забить один гол и отсидеться в обороне — эта тактика часто не работает. Есть и проблемы с составом, в матче ЛЧ травмы получили Маккенни и Сандро — вдобавок к ранее выбывшим Кьезе, Дибале, Бернардески и Кьеллини. Вся надежда на бомбардирский талант Влаховича и тот факт, что «Эмполи» очень плох в обороне (50 пропущенных голов в 26 матчах).

Прогноз: «Бавария» победит с разницей в 1 гол за 4.20.

«Бавария осталась без Нойера (вратарю сделали операцию на колене), и сразу начались проблемы. Чемпион Германии уступил середняку “Бохуму”, еле ушел от поражения в ЛЧ с “Зальцбургом”. Баварцам удалось исправиться с “Гройтер Фюртом” (4:1), Левандовски довел счет своим голам в бундеслиге уже до 28. Похоже, прошлогодний рекорд (41 гол) не устоит. Не все у “Баварии” готовы сыграть в субботу, не будет Мюллера и Горетцки, но три очка она должна набирать. “Айнтрахт” плох в последних матчах (4 поражения в 6 турах), Франкфурт так скоро может оказаться рядом с зоной вылета. В первом круге “Айнтрахт” сенсационно победил “Баварию”, Нагельсманну пора брать реванш.

Прогноз: «Реал» победит и обе забьют — нет за 3.35.

До прошлого тура у «Реала» была лишь одна победа в 5 матчах и вчистую проигранная дуэль с «ПСЖ». Команда Анчелотти правильно отреагировала на эти события и взяла три очка с «Алавесом» благодаря двум передачам и голу Бензема. Здорово себя проявил и Асенсио, теперь он хорошо дополняет пару форвардов. Отрыв от «Севильи» вырос до 6 очков, и в эти выходные он может увеличиться (севильцев ждет дерби с «Бетисом»). «Райо Вальекано» угодил в кризис: 4 поражения подряд, в этих матчах он пропускал минимум два гола. А последняя победа в лиге у «Райо» вообще была 18 декабря. Только хорошо проведенный первый круг держит команду в середине таблицы. Тут победа останется за фаворитом, гости при этом, скорее всего, отыграют на ноль.

Прогноз: «Манчестер Сити» победит с разницей 3+ за 4.10.

«Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» в прошлом туре и теперь чувствует дыхание «Ливерпуля» за спиной, тот всего в 3 очках. Допускать потерю очков во втором туре подряд нельзя, тут Гвардиолу устроит только победа. В выездных матчах «горожане» действуют даже лучше, чем дома. В них они пропустили всего 8 (!) голов. «Эвертон» же все ближе к зоне вылета, пока назначение Лэмпарда мало помогает. «Ириски» уступили в чемпионате и «Ньюкаслу», и «Саутгемптону», а победили только «Лидс», который сейчас очень плох. Главная проблема «Эвертона» — игра в обороне, а без защитника Мины, выбывшего из-за травмы, дела там не поправить. «Ман Сити» воспользуется слабостями соперника.

Футбол. Чемпионат России. «Спартак» — ЦСКА.

Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» — «Сельта».

Футбол. Чемпионат Франции. «ПСЖ» — «Сент-Этьен».

Футбол. Чемпионат Германии. «Бохум» — «РБ Лейпциг».

Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» — «Боруссия» Д.

Футбол. Кубок лиги. «Челси» — «Ливерпуль».

Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» — «Наполи».

Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» — «Атлетик».

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