«Зенит» уверенно победит и оторвется от «Динамо»: прогноз на матч с «Уфой»

«Зенит» уже набрал приличную форму этой весной. Вслед за победой над «Рубином» (3:2) последовал разгром КАМАЗа в Кубке России — 6:0. Забивают как новички (Юри Алберто, Сергеев), так и те, кто в команде уже давно: Дзюба, Ерохин. Особое внимание на себя обращает Мостовой. Вингер, пришедший из «Сочи» еще в 2020-м, кажется окончательно освоился в команде и показывает яркий футбол. «Зенит» сохранил почти всех легионеров, клуб покинул только Ракицкий. Линия обороны теперь выглядит неоптимально, но в чемпионате России больших проблем быть не должно. Вратаря Одоевского, который недавно получил травму руки, в основе заменил опытный Кержаков.

«Уфа» начала вторую часть сезона с поражения в Грозном от «Ахмата». Команда Стукалова первой забила в этом матче, но преимущество в счете удержать не удалось. Не получилась и сама игра, уфимцы часто прижимались к своей штрафной, после этого у ворот Беленова возникали опасные моменты. «Уфа» неудачно играла осенью 2021-го, в 11 последних турах у нее лишь одна победа и, как следствие, 15-е место в таблице. Зимой клуб из столицы Башкортостана сохранил у себя лучшего бомбардира РПЛ Агаларова, теперь форварду предстоит доказать, что его голевые подвиги не были случайными.

Для «Зенита» этот матч — отличная возможность оторваться от «Динамо» на 5 очков. О недонастрое тут не может быть и речи, время на восстановление у игроков тоже было, так что Семак выпустит всех сильнейших на поле. На победу «Зенита» с форой −2 в БК «Марафон» можно поставить с коэффициентом 1,89. Также, учитывая несыгранность защитников питерцев, интересен вариант с «обе забьют». В БК «Бетсити» на это событие дают 2,30.