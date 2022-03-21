Армейцы сделают еще один шаг к финалу конференции: прогноз на матч ЦСКА — «Динамо»

ЦСКА выиграл оба домашних матча, и теперь с комфортом ведет в серии 2−0. Большого игрового преимущества у армейцев нет, они и в первой встрече, и во второй позволяли динамовцам сравнивать счет, но потом все равно выходили вперед. ЦСКА сильнее соперника в каждой линии, и это сказывается какой-то момент матча. У красно-синих забивают и те, кто получает мало игрового времени (Абрамов, Попов), тащат и лидеры (Слепышев, Григоренко, Окулов). Вратарь Федотов надежен, защитник Нестеров проводит на льду больше всех времени и уже заработал показатель полезности «плюс 4».

«Динамо», в свою очередь, делает что может, старается поддерживать те же скорости, применять силовые приемы. Хотя в первом раунде бело-голубые провели все 7 матчей, а армейцы только 4, так что вопрос в том, насколько еще хватит сил динамовцам. Кудашов так и не решил вопрос с вратарем. Серию с «Северсталью» выиграл 41-летний Еременко. А в первых двух матчах против ЦСКА в старте выходил Бочаров, но «украсть» ни один из них ему не удалось. Неуверенность голкиперов наверняка передается и полевым игрокам.

Несмотря на то, что это первый сезон для Федорова в роли главного тренера, его команда уверенно идет к финалу Западной конференции. Осталось только понять, выиграет ли ЦСКА эту серию в 4 матчах, как с «Локомотивом», или она затянется. У армейцев больше ресурсов, если говорить о глубине состава, «Динамо» же, оставшись без О'Делла и Петерссона, стало гораздо слабее. В третьем матче предлагаем поставить на победу ЦСКА с учетом овертайма — БК «Фонбет» дает на это коэффициент 1,77. Еще один вариант, который часто срабатывает в плей-офф — тотал меньше 4,5 за 1.78.