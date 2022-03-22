Машину Хартли не остановить: прогноз на матч «Авангард» — «Металлург»

Для «Авангарда» пока все удачно складывается в этом плей-офф. «Ястребы» прошли «Ак Барс» в 6 матчах и ведут в серии с «Металлургом» 2−0. Причем в двух встречах в Магнитогорске подопечные Хартли отгрузили сопернику аж 15 шайб! Невероятная результативность и для плей-офф, и для «Авангарда», который в регулярке забивал в среднем по 3 гола за матч. После разгрома в первой игре 8:1, омичи продолжили действовать активно и забросили 4 шайбы еще в первом периоде. Во втором они вели 6:2 и, видимо, чуть расслабились. «Металлург» почти сравнял счет еще до перерыва, но в третьей 20-минутке пробить Грубеца так и не смог. А вот Грицюк пустые ворота поразил — 7:5 в пользу «Авангарда».

«Металлург» уверенно прошел первый раунд (4−1), выиграв у «Барыса» 4 матча подряд, и считался фаворитом в этой серии. В этом сезоне тренер Воробьев сделал ставку на атаку, на скоростных форвардов и комбинации в чужой зоне. Плюс есть глубина состава. В регулярном чемпионате это работало, а вот в серии с «Авангардом» появились вопросы. Впрочем, во втором матче с Омском к нападению вопросов нет, забили 5 голов. А вот надежности на последнем рубеже нет. 38-летний Кошечкин был вторым вратарем в этом сезоне, после недавнего ухода финна Олкинуоры ему пришлось стать основным. В обоих матчах с «Авангардом» Василия меняли досрочно, он пропустил в них 9 шайб. А еще «Металлург» плохо играет в меньшинстве.

В регулярке обе команды выиграли по два домашних матча, но в плей-офф эта тенденция не сработала. Модель Хартли очень эффективна: защитники (хоть их и всего-то, по сути, четверо) блокируют много бросков, голкипер Грубец надежен, как и в прошлом, чемпионском, плей-офф. Впереди же хоккеисты «Авангарда» сами много набрасывают на ворота, выигрывают подбор и добивают. Поэтому так результативны 3-е и 4-е звенья, плюс хороши и лидеры: новичок клуба Цегларик — вообще лучший в Кубке Гагарина-2022 с 10 очками, забивают и Прохоркин с Грицюком, есть помощь и от защитников.

Что этому может противопоставить «Металлург», непонятно. Год назад омичи выиграли серию у Магнитогорска в 6 матчах, тут же все, судя по всему, закончится раньше. На победу «Авангарда» с учетом овертайма в БК «Марафон» можно поставить за 1,85. На тотал меньше 5 (вряд ли команды снова устроят голевую феерию) БК «Бетсити» дает коэффициент 1,92.