У Уфы проблемы: прогноз на матч «Трактор» — «Салават Юлаев»

«Трактор» уверенно забрал 4-й матч в Уфе и вернулся в Челябинск при равенстве в серии — 2−2. Для подопечных Гатиятулина все пошло хорошо с самого начала. Гика забил уже на первой минуте, а затем сделал дубль. У «Салавата Юлаева» был шанс сравнять счет: при 2:1 они играли в большинстве пять на три, но Кадейкин не попал в пустые ворота. А дальше уже забивал только «Трактор» — в итоге 7:1, и психологическое преимущество теперь на стороне челябинцев.