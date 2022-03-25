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12:05 (мск), источник: Sportmail.ru

У Уфы проблемы: прогноз на матч «Трактор» — «Салават Юлаев»

Челябинск — снова фаворит в серии.

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Источник: РИА "Новости"

«Трактор» уверенно забрал 4-й матч в Уфе и вернулся в Челябинск при равенстве в серии — 2−2. Для подопечных Гатиятулина все пошло хорошо с самого начала. Гика забил уже на первой минуте, а затем сделал дубль. У «Салавата Юлаева» был шанс сравнять счет: при 2:1 они играли в большинстве пять на три, но Кадейкин не попал в пустые ворота. А дальше уже забивал только «Трактор» — в итоге 7:1, и психологическое преимущество теперь на стороне челябинцев.

Важным моментом стало удаление защитника «Салавата Юлаева» Панина — он попал в голову Седлаку. В итоге игрока Уфы дисквалифицировали на три матча. Теперь роли команд определились: «Трактор» и дальше постарается играть первым номером, чаще бросать по воротам, «Салават» будет выжидать ошибку соперника. На победу Челябинска в пятом матче в основное время можно поставить за 1,84 в БК «Лига ставок». Еще один вариант — победа «Трактора» по броскам с форой −6,5 за 1,85 в БК 1Х Ставка.

Андрей Санталов

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