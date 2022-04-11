Финал Востока вернется в Челябинск: прогноз на матч «Металлург» — «Трактор»

Финал Востока обещал упорную борьбу, и после того, как команды обменялись победами в Магнитогорске, казалось, что так и будет. А вот дальше «Металлург» удивил, забрав оба матча в Челябинске, причем 4-я игра закончилась с неприличным для хозяев счетом 0:6. «Трактор» не забил ни в большинстве, ни в равных составах, хоть три раза и попал в штангу. Интересно, что тренер не стал менять вратаря Вилла, даже когда все уже было ясно. У челябинцев вернулся в состав форвард Седлак, он и другие легионеры плюс Кравцов вряд ли проведут еще один «сухой» матч.

Для «Металлурга» пока все складывается идеально. Кошечкин тащит в воротах, Лайпсик, Майе и Голдобин забивают почти в каждой встрече, большинство работает. До выхода в финал Кубка Гагарина осталось сделать один шаг, на стороне магнитогорцев сегодня и поддержка домашних трибун. Много факторов в пользу подопечных Воробьева, однако «Трактор» — команда с характером, и будет странно, если она проиграет три матча подряд и отдаст серию. Кошечкин в двух последних встречах пропустил только одну шайбу, но может ли он все время играть на таком уровне в 39 лет?

Предлагаем пойти тут против мнения большинства и поставить на победу «Трактора» с учетом овертайма. БК «Марафон» дает на это коэффициент 2,34. Также хорошо тут смотрится тотал меньше 5,5 за 1,77 в БК «Фонбет». Все-таки матч может стать решающим в серии, в таких играх редко бывают голевые феерии.