«Динамо» подарит себе победу перед 99-летием клуба. Прогноз на матч с «Ахматом»

Погоня за «Зенитом» дается «Динамо» тяжело. В матче с «Краснодаром» (1:0) команде Шварца помог скандальный пенальти, а с «Нижним Новгородом» (1:0) — автогол Гоцука. Тем не менее, за 6 туров до конца чемпионата бело-голубые отстают от лидера всего на три очка. Ход с возвращением Смолова в родную команду, в принципе, сработал, на счету форварда уже 4 мяча этой весной. Удалось также сохранить Шиманьского, поляк — лидер полузащиты «Динамо» и лучший ассистент РПЛ. Тюкавин и Грулев, правда, стали меньше забивать, немного потерялся и Захарян (всего один гол в 2022 году).

«Ахмат» неудачно проводит весеннюю часть сезона. В пяти последних турах у команда Талалаева 2 ничьи и 3 три поражения. Грозненцам может не хватать турнирной мотивации, сейчас они занимают 8-е место (даже после такой серии без побед). Вылет им не грозит, сильно выше тоже подняться не получится. Есть проблемы в атаке, в трех последних матчах футболисты «Ахмата» не могли отличиться. В составе грозненцев выделяется Уткин, часто забивающий со штрафных, но ему нужна подмога от форвардов.

Для «Динамо» сегодня будет необычный матч. Через три дня клуб отмечает 99-летие, так что на игру с «Ахматом» уже запланированы празднества. Терять очки в такой день будет непозволительно. Да и на «Зенит» надо и дальше оказывать давление, вдруг команда Семака где-то оступится. На победу «Динамо» БК «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,76. Также интересно в этой игре выглядит тотал больше 2,5 за 2,12 в БК 1Х Ставка. Обе команды может прорвать после нескольких матчей с 1−2 голами.