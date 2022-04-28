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13:07 (мск), источник: Sportmail.ru

«Металлург» возьмет реванш и станет чемпионом в Москве: прогноз на 6-й матч серии с ЦСКА

Развязка хоккейного сезона близка.

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Источник: РИА "Новости"

Пятый матч в Магнитогорске развивался драматично. ЦСКА и «Металлург» долго пристреливались к воротам, Кошечкин установил рекорд по продолжительности сухой серии, но во втором периоде Окулов все-таки распечатал его. При этом «Магнитка» не выглядела хуже соперника, и в третьей 20-минутке ответила двумя голами (один стал автоголом Светлакова). На этом финальная серия могла и закончиться, однако ЦСКА спасли Юртайкин (впервые вышедший с октября) и Соркин из 3-го звена. Даже без опытного Попова эта тройка остается опасной для соперников. В овертайме (первом в этой серии) Нестеров воспользовался неудачной сменой «Металлурга» и вывел на точный бросок Дальбека.

Последние два матча прошли в равной борьбе, исход встреч решали какие-то небольшие детали. Так что и в 6-й игре явного фаворита нет. Казалось бы, психологическое преимущество должно быть на стороне ЦСКА, армейцы не дали «Металлургу» стать чемпионом дома. Но магнитогорцы прошли хорошую закалку в серии с «Авангардом», так что это их не смутит. У команды Федорова по-прежнему не работает большинство (всего один гол в финале) и не так ярки лидеры. А скоростные атаки «Магнитки» все так же опасны, да и Кошечкин доказал, что возраст ему в этой серии не помеха.

В 6-м матче снова поставим против большинства, снова возьмем победу гостей (в пятом матче эта тактика сработала). БК «Бетсити» дает коэффициент 2,25 на то, что «Металлург» победит в этой встрече с учетом овертайма. А вот много голов от уставших команд уже, видимо, нет смысла ждать, наверное и здесь сыграет тотал меньше 4,5 — в БК Leon на это можно поставить за 1,99.

Андрей Санталов

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