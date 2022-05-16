Сарри против бывшей команды: прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио»

По сути, сезон для «Ювентуса» уже закончен, осталось сыграть два мало что значащих матча. Один из них, правда, пройдет сегодня при своих болельщиках. Но в таблице команда Аллегри уже не сдвинется с 4-го места. Впервые за долгое время «Юве» остался без трофеев. Пять дней назад туринцы в драматичном матче уступили «Интеру» в финале Кубка Италии (2:4 в дополнительное время), и не факт, что у них остались после этого силы и эмоции доигрывать чемпионат Италии. Но это будет прощальным матчем для Дибалы и Кьеллини, два очень значимых футболиста покидают клуб, возможно, это добавит мотивации «Ювентусу».

«Лацио» же идет на 5-м месте, и, во-первых, может окончательно оторваться от «Ромы» (а это всегда принципиально), а во-вторых, гарантировать себе участие в Лиге Европы, а не в Лиге конференций. Кроме того, в гости к бывшему клубу приедет Сарри. При нем «Юве» в последний раз брал титулу, с тех пор — только четвертое место. У римлян свои проблемы — из-за травмы не сыграет главный бомбардир команды Иммобиле. Педро в лучшем случае начнет матч в запасе. Главная надежда — на Милинковича-Савича, Луиса Альберто и Фелипе Андерсона.

За последние полтора месяца «Лацио» взял 13 очков из 18, уступив только «Милану». В плане формы и тонуса у команды Сарри все должно быть в порядке. На победу гостей с форой 0 можно поставить в БК «Бетсити» за 2,25. Много голов тут, наверное, не стоит ждать, одни без главного бомбардира, другие еще толком не восстановились после Кубка. БК «Лига Ставок» на тотал меньше 2,5 предлагает коэффициент 2,03.