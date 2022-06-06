Ставка на ничью: прогноз на матч Австрия — Дания

Пока топ-сборные ищут мотивацию, чтобы играть в футбол в июне, Австрия и Дания вовсю пользуются моментом. Австрийцев совсем недавно возглавил Рангник, и дебют в Хорватии получился мегаудачным — 3:0 с голами Арнаутовича, Грегорича и Забитцера. Датчане и вовсе впервые в истории обыграли в гостях Францию. Команда Юлманда уступала 0:1, но два гола форварда Корнелиуса из «Трабзонспора» в конце матча все перевернули.

Австрия очень неплохо проявила себя на Евро прошлым летом, будущий победитель турнира Италия прошла ее в ⅛ финала только в дополнительное время. У австрийцев есть звезды (Алаба, Арнаутович), есть игроки достаточно высокого уровня, как тот же Забитцер из «Баварии», но при прежнем тренере Фоде не было своего игрового стиля. Да и на ЧМ в Катаре не получилось отобраться ни через группу, ни через стыки. Идеи же Рангника известны: высокий прессинг, быстрый переход из обороны в атаку. С «Манчестер Юнайтед» у Ральфа не сложилось, но, возможно, в сборной Австрии его концепция пригодится.

Дания же отлично выступила как на Евро-2020, где дошла до полуфинала, так и в квалификации ЧМ-2022. В отборочной группе скандинавы выиграли первые 9 матчей с общей разницей 30:1! И позволили себе расслабиться в ничего не значащей встрече с Шотландией (0:2). Тренер Юлманд уже давно выстроил игру команды, он предпочитает играть с тремя центральными защитниками, при этом очень любит подстраиваться под соперника, проявляя тактическую гибкость. А возвращение Эриксена в сборную сделало ее только сильнее.

Сборная Дании редко пропускает и редко проигрывает, но здесь их ждет обновленная Австрия, где футболистам нужно себя проявлять перед новым тренером. У хозяев поля не будет Алабы в обороне, у гостей — Кристенсена и Кьера. Обмен голами тут хорошо смотрится. БК «Марафон» дает 1,75 на то, что обе команды забьют. Можно также рискнуть и поставить здесь на ничью за 3,40 в БК «Бетсити», такой результат не удивит. Три последних матча выиграла Дания, но в гостях ей будет тяжело продолжить эту серию. Да и сил у футболистов сейчас не так много.