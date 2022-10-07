Гончаренко обыграет Гогниева: прогноз на матч «Урал» — «Химки»

Если в начале сезона «Урал» был одной из худших команд РПЛ, то теперь такой стали «Химки». С подмосковным клубом работает уже третий тренер, но нет Юрана — нет побед. Безвыигрышная серия достигла уже 10 матчей, а три последних химчане проиграли с общей разницей 2:10. Гогниев удивил во встрече с ЦСКА (1:2), не выпустив в старте Глушакова, Кухарчука и Мирзова. А затем удивил еще раз, поменяв в перерыве вратаря Лантратова из-за нелучшей на его взгляд игры в пас. Идея тренера — разыгрывать мяч между голкипером и защитником, заманивая соперников к своей штрафной, а затем отрезать их. Но пока эта тактика не работает.

«Урал» сильно поменял состав по сравнению с первыми турами, только при Гончаренко пришли 8 новичков. Постепенно появляется и результат, в двух последних матчах есть победы над «Торпедо» и «Локомотивом». И если с автозаводцами игра не особо получилась, то с «Локо» удалась на славу. Сказалось, конечно, раннее удаление Ненахова, но один гол уральцы забили еще до него. А дальше подопечные Гончаренко спокойно пользовались свободным пространством за спинами защитников «Локо». Похожая тактика у них будет и с «Химками», которые теперь стремятся владеть мячом и играть первым номером.

У хозяев в списке травмированных Подберезкин и Бикфалви, у гостей дисквалифицирован Мирзов. И если «Урал» может забивать без Эрика, то у «Химок» с бомбардирами проблема. Кухарчук и Глушаков не так результативны в этом сезоне (1 гол на двоих). Игра екатеринбуржцев оставляет более целостное впечатление, поэтому их победа смотрится тут логично. В БК BetBoom поставить на то, что «Урал» выиграет, можно за 1,97. Еще один вариант — индивидуальный тотал «Урала» больше 1,5 за 1,92. Екатеринбуржцы забивают в каждом матче с конца августа, с новичками они стали сильнее, а вот «Химки» много пропускают — всё сходится.