«Факел» отберет очки у «Спартака»: прогноз на матч Кубка России

«Спартак» не победил ЦСКА, но может быть доволен, что ему удалось перевернуть ход игры. Первый тайм получился неудачным для красно-белых. Редкая для Абаскаля схема с 5 защитниками себя не оправдала, Мевля снова сыграл слабо, упустил Чалова в эпизоде с первым голом. Зато после перерыва Абаскаль всё поменял, выпустил Зиньковского, и «Спартак» дважды забил. Мощный удар с левой удался как раз Зиньковскому, а затем свою голевую серию продлил Соболев (уже до 8 матчей).

Итоговая ничья позволила красно-белым выйти на второе место в РПЛ. В Кубке России все еще лучше: три матча — три победы. После такого эмоционального дерби можно ожидать некоторый спад у «Спартака». Наверняка и состав будет далек от основного. А без Промеса и Соболева команда Абаскаля выглядит не так мощно.

Так что у «Факела» есть шансы зацепиться за очки на домашнем стадионе. Фаворитам в Воронеже совсем не просто. «Динамо» здесь сыграло 3:3, «Локомотив» был бит 0:2, и даже «Зенит» разошелся миром (1:1). Да, «Спартак» победил здесь 4:1 в конце августа. Но и там пришлось перестраиваться во втором тайме и отыгрываться с 0:1. И два гола красно-белые забили уже в добавленное время. «Факел» умеет забивать со стандартов, а в последнее время к тому же стал меньше пропускать при новом тренере Пятибратове. Только что воронежцы разошлись миром с «Химками» (0:0).

«Спартак» редко теряет очки, до дерби было 5 побед подряд, но тут как раз можно на этом сыграть. Турнирное положение в Кубке такое, что этим матчем можно в какой-то степени пожертвовать. На то, что «Факел» не проиграет, можно поставить в БК 1Х Ставка за 2,23. Еще один вариант на этот матч — обе забьют за 1,7 в БК «Пари». Обе команды редко играют на ноль, а тут еще и матч в Воронеже, где фавориту будет сложно.