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10:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Федотов переиграет Талалаева: прогноз на матч ЦСКА — «Торпедо»

Армейцы в шаге от выхода из группы в Кубке России.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА может занести себе в актив первый тайм матча со «Спартаком» и то, что удалось отыграться с 1:2. У Чалова наконец все стало хорошо с реализацией моментов, Федор сделал дубль. А вот к легионерам Карраскалю и Медине есть вопросы. Первый после возвращения из сборной играет хуже, чем в начале сезона, Медина тоже не так ярок. Впрочем, в Кубке России лидерам наверняка дадут отдохнуть. Глубина состава позволяет армейцам успешно играть в этом турнире. Первые три встречи красно-синие закончили в свою пользу, причем в основное время.

«Торпедо» проиграло первый матч при Талалаеве — 0:1 с «Локомотивом». При новом тренере черно-белые выдали хороший первый тайм, создавали моменты, но не хватило мастерства. В целом же, торпедовцы по-прежнему мало бьют по воротам, в атакующий футбол им играть сложно. Они по праву занимают последнее место в РПЛ. Талалаев требует от футболистов ускорить игру, играть в два касания, быть более активными и агрессивными. При этом он понимает, что на перемены нужно время. А его сейчас мало.

ЦСКА дважды в этом сезоне встречался с «Торпедо», месяц назад из-за недонастроя команда Федотова проиграла 0:1. В этот раз сенсации ждать не приходится, даже полуосновным составом армейцы должны оформить выход в ¼ финала Кубка. При этом много голов тут вряд ли стоит ждать, Талалаеву разгромы не нужны, иначе уверенность у игроков так и не появится. «Бетсити» дает на победу ЦСКА и тотал меньше 3,5 коэффициент 2,05. Можно также взять вариант «обе забьют — нет» за 1,79 в «Марафоне».

Андрей Санталов

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