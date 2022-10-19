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15:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Конте проэкзаменует тен Хага: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»

Игра дня в Англии.

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Источник: Reuters

Интересная неделя для «Манчестер “Юнайтед”: сегодня манкунианцы принимают “Тоттенхэм”, а уже в субботу едут в гости к “Челси”. Тен Хаг продолжает экспериментировать с атакой. В прошлом туре он дал сыграть Роналду с первых минут вместо Рэшфорда. Пока, похоже, что взаимопонимания у Криштиану с партнерами нет, те редко находили его передачами. В итоге португальца заменили, он еще и публично выразил свое недовольство этим. У Рэшфорда в конце матча был хороший момент, но игра с “Ньюкаслом” так и завершилась безголевой ничьей. Кризис в атаке “Юнайтед” связан и со спадом Бруну, Фернандеш реже угрожает воротам в последнее время и реже создает моменты для одноклубников.

«Тоттенхэм» тем временем идет по графику «Манчестер Сити»: 23 очка в 10 матчах. Лучший старт сезона в карьере удался Кейну, он забил 9 голов в первых 10 турах (в том числе в 5 последних матчах АПЛ подряд). «Шпоры» не впечатлили в первом тайме с «Эвертоном», но с выходом еще одного опорника Биссума активнее заиграло и нападение. Кейн с Хьейбергом организовали два гола, этого хватило для победы. У «Тоттенхэма» точно не будет Ришарлисона и Эмерсона, под вопросом участие Кулусевски. В целом, с обороной у Конте порядок, в атаке Кейн с Соном тоже в форме.

Единственное, в гостях «Тоттенхэм» не очень хорош в этом сезоне, набрал только 9 очков в 7 встречах. Зато матчи против топов позволяют Конте сыграть по любимой схеме — на контратаках. У итальянского тренера уже есть отлаженная игра, а вот тен Хагу в «МЮ» еще только предстоит ее выстроить. «Фонбет» предлагает коэффициент 2,12 на победу «Тоттенхэма» с форой 0. Если лондонцы еще и первыми забьют, то они закроются, и много голов мы не увидим. В «Лиге Ставок» можно взять тотал меньше 2,5 за 2,07.

Андрей Санталов

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