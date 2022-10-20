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09:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Семак возьмет реванш за поражение в Самаре: прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов»

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» доминирует в РПЛ, команда Семака взяла 33 очка из 39 возможных при разнице забитых и пропущенных 36−5. Питерцы только что играючи разобрались в гостях с «Пари НН» (3:0). Клаудиньо показал, что он снова в топ-форме и уверен в себе, да и остальные партнеры по команде сыграли мощно и по делу победили. А вот в Кубке России у «Зенита» 2 поражения в 3 матчах (одно из них — в Самаре), теперь пришло время исправлять эти ошибки. Раньше Семак выставлял практически резервный состав в этом турнире, теперь же может сыграть основным. Даже Вендел может выйти на поле после того, как пропустил игру в Нижнем Новгороде.

«Крылья Советов» тоже в хорошем настроении готовятся к Кубку: в выходные они переиграли дома «Сочи». Отличным голом отметился молодой Пиняев. Интересно, что в запас попал основной вратарь Ломаев, а заменивший его Овсянников сыграл на ноль. Против топ-клубов Осинькин выходит с пятью защитниками, собственно, так и получилось одолеть «Зенит» в Самаре. В защите все было надежно, а голы пришли за счет контратак. Волжане все же по-прежнему мало забивают (13-е место в РПЛ), поэтому находятся только на 10-м месте. Зато в Кубке России они уже почти гарантировали себе как минимум третье место в группе.

«Зенит» дома выиграл 5 последних матчей у «Крыльев Советов», ждем, что эта серия продолжится и сегодня. Кубок России важен для Семака и команды, так что нынешнее третье место питерцев — временная аномалия. На победу «Зенита» с форой −1,5 можно поставить в БК 1Х Ставка за 2,04. В Самаре было 0:2, разница мячей в личных встречах может быть важна в конце группового этапа. Так что питерцы будут держать это в голове. Также тут хорошо смотрится индивидуальный тотал «Зенита» больше 2 за 1,7 в БК Pari.

Андрей Санталов

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