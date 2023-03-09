Победы «Ромы» и «Юве», голы на «Олд Траффорде» и осечка «Арсенала» — на что ставить в Лиге Европы

Прогноз: победа «Ромы» за 2.24.

В этой паре шансы команд пройти дальше оцениваются примерно как равные. В домашней встрече преимущество на стороне «Ромы». Команда Моуринью в 2023-м выиграла на своем стадионе 7 матчей из 8. Только что она одолела «Ювентус», хотя какое-то время и пришлось провести в обороне. «Рома» умеет играть вторым номером на результат, а «Реал Сосьедад» как раз из тех команд, которые любят владеть мячом. Римляне мало забивают на «Стадио Олимпико», буквально 1−2 мяча, но при этом совсем не пропускают, благодаря вратарю Патрисиу. В этом сезоне не идет игра у Абрахама, англичанин имеет в активе лишь 7 голов (вместо 27, как в прошлом сезоне). Но он только что стал отцом, это может добавить ему мотивации.

«Реал Сосьедад» чуть сдал свои позиции в Ла Лиге, однако все еще держится в топ-4. Недавно у клуба была целая серия неудачных матчах, в 7 играх — лишь одна победа. Появились проблемы с реализацией моментов. Не было плеймейкера Давида Сильвы, пропустил какое-то время Мерино, а ведь это один из лучших ассистентов в Испании. Баски обычно хорошо прессингуют, умеют позиционно атаковать, убегают и в быстрые отрывы. Но против закрытой «Ромы» будет сложно показать свои лучшие качества. К тому же не все лидеры в форме, «Реал Сосьедад» только что потерял два очка с «Кадисом» (0:0). К плей-офф Лиги Европы баски не очень хорошо готовы, поэтому ставим на «Рому».

Прогноз: «Спортинг» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 2.04.

«Арсенал» снова набрал чемпионский ход в Англии. Четыре победы подряд, две из них были добыты на характере, в самой концовке матчей. Для Артеты АПЛ явно в приоритете, так что Лига Европы объективно менее важна для «канониров». Поэтому в Португалии «Арсенал» вряд ли будет в сильнейшем составе. Уже известно о травмах Троссарда и Нкетии, Жезус только-только восстановился. А значит, с котировками, где гости выступают в роли фаворита, уже можно не согласиться. Плюс, у «канониров» будет ответный матч дома, можно решить исход противостояния на «Эмирейтс».

А вот «Спортингу» сейчас ЛЕ должна быть поинтереснее. В чемпионате дела идут не очень, до 2-го места, дающего право играть в Лиге чемпионов, 7 очков. Хотя отставание от «Порту» могло быть меньше, лиссабонцы не добрали несколько баллов. Так что тренер Аморим может выставить оптимальный состав. Осенью португальцы неплохо смотрелись в группе ЛЧ, взяли 4 очка с «Тоттенхэмом» и до конца претендовали на выход в плей-офф. К Амориму, кстати, уже давно приглядываются европейские топ-клубы, так что «Спортинг» под его руководством не стоит недооценивать. Тем более, когда он играет дома.

Прогноз: победа «Байера» с форой −2 за 2.31.

Кажется, самая предсказуемая пара в ⅛ финала ЛЕ — на победу «Ференцвароша» в Германии дают заоблачные 9.80! Чемпион Венгрии впервые за 47 лет вышел в евровесну, и это уже само по себе большое достижение Черчесова и его команды. В своем чемпионате «Ференцварош» идет к очередному титулу, отрыв от 2-го места уже 14 очков. И даже три ничьи в последних 4 матчах никак этому не мешают. Но вот в ЛЕ пошуметь будет сложно. Да, в группе была победа над «Монако» на выезде, но обычно в гостях венгры проигрывают в еврокубках.

«Байер» год назад уступил на этой стадии «Аталанте», теперь же есть хороший шанс добраться как минимум до четвертьфинала. Леверкузенцы только что прошли «Монако» по пенальти (в двух матчах было забито 10 голов!). А перед «Ференцварошем» размялись на «Герте» (4:1). Сегодня они, возможно, тоже пропустят, но забить должны гораздо больше. Наконец-то в команде освоился Азмун, должны выйти в атаке и Виртц с Диаби. Понятно, что Черчесов постарается мотивировать свою команду, но сложно предположить здесь сенсацию. Все-таки по мастерству слишком разный уровень у этих двух клубов.

Прогноз: победа «Ювентуса» и тотал меньше 3,5 за 2.09.

Аллегри перед матчем сразу обозначил задачи команды: сыграть активно, первым номером, на ответную встречу надо ехать с преимуществом. «Ювентус» прошел «Нант» в прошлом раунде плей-офф и только что потерпел обидное поражение от «Ромы» (0:1). В качестве фаворита туринцы обычно играют не очень хорошо, но часто добывают результат. 1:0. 2:0 — классика жанра при Аллегри. В строй вернулись почти все травмированные, даже Погба, теперь можно давать кому-то отдыхать и выпускать того, кто посвежее. Штраф в 15 очков сильно повлиял на «Юве», но команда не бросила бороться в Серии А. И при этом понимает, что лучший способ попасть в ЛЧ — победа в Лиге Европы.

«Фрайбург» вышел в плей-офф ЛЕ с первого места в группе, в частности, дважды обыграл там «Нант». Команда Штрайха редко проигрывает в бундеслиге (только топ-клубам), поэтому снова держится высоко. Год назад она была шестой в чемпионате, сейчас — пятая. Это скромный по финансовым возможностям клуб, тут многое держится на тренере. И то, что Штрайх так долго работает с «Фрайбургом» (с 2011 года), объясняет нынешний успех. Игроки хорошо знают свои задачи на поле. «Фрайбург» часто выбирает тактику второго номера и атакует после длинных передач. Главные люди в нападении — Грифо и Грегорич: 26 голов на двоих. И все же в Турине немецкому клубу будет сложно устоять против мотивированного фаворита. Но и разгрома тут мало кто ждет.

Прогноз: обе забьют за 2.00.

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне полон сюрпризов, так, в воскресенье он внезапно сгорел «Ливерпулю» 0:7. Причем в первом тайме ничто такой беды не предвещало. Но не пошло буквально у всей команды, и защитники наошибались, и центр поля сыграл слабо, и нападающим похвалиться нечем. Провалились все. Попытка сделать из из огромного Вегорста полузащитника в этот раз не сработала, возможно, тен Хаг переосмыслит его роль. Но пока это лишь один матч, до этого «МЮ» был очень хорош, прошел «Барселону», взял Кубок лиги, теперь ему нужно отреагировать на эти 0:7. Не факт, что получится победить хорошую испанскую команду, но забивать точно надо.

«Бетис», напротив, выдал нулевую ничью против «Реала», хотя как минимум на гол каждая команда наиграла. Большим ударом для севильцев стала травма Фекира, он выбыл до конца сезона. Но в атаке есть Борха, есть Каналес — значит, моменты для взятия ворот будут. А вот в обороне «Бетис» не очень надежен, «Сельта» недавно отгрузила ему 4 мяча, «Эльче» и «Альмерия» — по 2. Тем удивительнее «сухой» матч с «Реалом». Ну, что не залетело там, вполне может залететь в Манчестере. Пеллегрини обычно предпочитает атакующий футбол, с той же «Ромой» в группе Лиги Европы в обоих матчах ставка «обе забьют» проходила. А здесь на нее очень приличный коэффициент.

Андрей Санталов

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