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09:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Тяжелый выезд «Спартака» к «Акрону», «Краснодар» выбьет «Крылья Советов», а ЦСКА сделает первый шаг к финалу

Решающие матчи в Кубке России.

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Источник: РИА "Новости"

«Акрон» — «Спартак»

Прогноз: «Акрон» не проиграет в первом тайме и обе забьют — нет за 1.95.

«Акрон» — «Спартак»

«Акрон» — главная сенсация Кубка России, единственная команда, которая забралась так высоко по Пути регионов. Тольяттинцы уже выбили из турнира «Локомотив» и «Динамо» и готовы к новому подвигу. Надо признать, что в Москве с бело-голубыми «Акрону» повезло. Динамовцы играли быстрее, создавали опасные моменты, но команда Калешина выстояла и победила по пенальти. В ФНЛ «Акрон» старается играть от себя, выходить из обороны в атаку через короткий пас, но против более сильных клубов может сыграть и на удержание счета в 5 защитников. Одно из преимуществ дерзкого клуба — привычное для футболистов искусственное поле. Последний раз «Акрон» проигрывал на нем аж 27 августа.

«Спартаку» же по-прежнему не хватает стабильности. Красно-белые провели мощный первый тайм с «Торпедо» и позволили себе даже два промаха с пенальти (с третьей попытки забили). Но после перерыва два удаления и пропущенный гол обеспечили нервную концовку. «Спартаку» не хватает лидеров на поле, отсюда и такие колебания в игре. Вот и с «Акроном» не будет Промеса, Литвинова, Хлусевича, Николсона и Соболева. Основная надежда в атаке теперь на Бальде, сенегалец набрал форму (3 гола в 3 матчах). «Спартаку» будет непривычно на маленьком стадионе, скорее всего, первый тайм у него уйдет на привыкание к полю и атмосфере на трибунах. Да и состав у красно-белых выйдет не самый сыгранный. Так что «Акрон» вполне может продержаться как минимум до перерыва.

«Краснодар» — «Крылья Советов»

Прогноз: победа «Краснодара» в основное время за 2.05.

«Краснодар» — «Крылья Советов»

«Краснодар» ярко играет этой весной, по сути, «быкам» не удался только матч с «Ростовом», где они победили только в серии пенальти. А так, команда Ивича забивает больше всех в РПЛ после рестарта сезона (18 голов!), новый тренер определился с составом и тактикой. Краснодарцы очень хороши в быстрых атаках, в отрыв всегда готовы убежать Кордоба, Батчи и Сперцян. Кади выступает в роли плеймейкера, а Кривцов всегда готов поддержать нападение вторым темпом. У 20-летнего полузащитника уже 7 (!) мячей в 2023-м. Помогло и возвращение опорника Черникова. В чемпионате «Краснодар» слишком отстал от призовой тройки, а вот в Кубке может замахнуться на трофей.

«Крылья Советов» в 2023-м могут быть в какой-то степени довольны своей игрой, но не результатами. В чемпионате у самарцев одна победа в 6 турах, и зона стыков не так уже и далеко от них. В Кубке «Крылья» пережили обидное поражение от ЦСКА, с автоголом Бейла на последних минутах, по игре волжане там тоже смотрелись хорошо. В последнем матче с «Химками» команде Осинькина не хватило сыгранности в нападении, группа атаки все-таки сильно обновилась. Безголевая серия Писарского продолжается, у экс-бомбардира «Оренбурга» лишь 3 гола за новый клуб. Плюс, глубина состава у «Крыльев» не рассчитана на два турнира, так что в Краснодаре им будет тяжело остановить напор «быков».

ЦСКА — «Урал»

Прогноз: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 2,5 за 1.98.

ЦСКА — «Урал»

Обе команды только что встречались в чемпионате, и ЦСКА увез три очка из Екатеринбурга — 2:1. Армейцы предстали в обновленном виде этой весной. В основе уже нет звезд первого круга Карраскаля и Медины, в атакующей тройке теперь феерят Обляков, Чалов и Заболотный. У красно-синих 5 побед подряд в последних матчах. Они готовы побороться за серебро в РПЛ и находятся в двух матчах от финала в Кубке России. Правда, ЦСКА может выйти не в оптимальном составе. В кубковых матчах с «Крыльями» в ворота защищал молодой Тороп, Акинфееву могут дать отдохнуть перед дерби с «Локомотивом». Дивеев после травмы пока выглядит не очень хорошо, так что тоже может остаться в запасе.

«Уралу» немного не повезло в домашней встрече с ЦСКА — можно было забивать не только с пенальти, но и с игры. А так, 1:2 — 4-е поражение подряд в чемпионате. Где-то команде Гончаренко не хватает сил на два турнира, а где-то она уже делает упор на Кубок. Хотя в РПЛ уральцы еще не обезопасили себя от стыковых матчей. В предыдущей стадии Кубка они прошли «Спартак», тут как раз везение было на их стороне. «Урал» может играть по-разному, и с высоким прессингом, и с низким блоком в обороне. Особенно хороша команда на стандартах, правда, без Газинского будет сложнее их использовать, он выбыл до конца сезона. На стороне ЦСКА не только преимущество домашнего поля, но и статистика. «Урал» не побеждает красно-синих в официальных матчах с 2009 года. Вот и здесь ждем непоражение хозяев и мало голов — команды могут их приберечь на ответную встречу.

Ставьте на эти и другие матчи

Андрей Санталов

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