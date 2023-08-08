Текущие события
Футбол. Кубок России
16:15
Урал
Ростов
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
Лудогорец
Футбол. Кубок России
18:30
Рубин
Локомотив
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
Пари Нижний Новгород
Футбол. Еврокубки
21:00
Ракув
Арис Л
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Спарта П
Футбол. Еврокубки
21:30
ПСВ
Штурм
Футбол. Еврокубки
21:45
АЕК
Динамо З
Футбол. Еврокубки
21:45
Клаксвик
Мольде
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпия Л
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
22:00
Брага
Бачка-Топола
Все события
Фоторепортажи
13«Зенит» проиграл впервые в сезоне
22«Краснодар» обыграл «Динамо» в стартовом матче ЧР
12:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Гончаренко переиграет Карпина: прогноз на матч «Урал» — «Ростов»

У уральцев особый настрой на Кубок России.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: РИА "Новости"

«Урал» проиграл первый кубковый матч «Локомотиву», хотя выглядел неплохо в стартовом и финальном отрезках встречи. При 1:2 Егорычев мог сравнять счет, но не попал в пустой угол с близкого расстояния. В чемпионате дела у уральцев идут хорошо, 7 очков в 3 турах, так что атмосфера в команде спокойная. На Кубок России у команды Гончаренко особый настрой: как минимум повторить прошлогодний результат, когда удалось дойти до финала Пути регионов и заработать приличную сумму. Так что сегодня у «Урала» наверняка будет боевой состав.

У «Ростова» же с составом большие проблемы. Травмировался ведущий защитник Осипенко — и команда пропустила пять мячей от «Крыльев Советов». В Кубке против «Рубина» (1:0) Карпин выпустил много молодежи, и тогда это сработало, хотя по воротам соперника нанесли всего два удара. Ростовчанам часто приходится защищаться почти всей командой у штрафной, и такую оборону сложно взломать. Но при быстрых атаках она уязвима. Плюс, у «Ростова» рискованная тактика с розыгрышем от своего вратаря через пас, рано или поздно будут ошибки, которые приведут к голу.

На победу «Урала» в основное время можно поставить в «Фонбете» с коэффициентом 2,30. Хорошо смотрится и вариант «Урал» не проиграет в основное время и тотал меньше 3,5 за 1,78 в «Бетсити». Много голов в этой игре не просматривается.

Андрей Санталов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Манчестер Юнайтед» представил третий комплект формы с дьяволом...
L'Equipe: «Марсель» интересуется футболистом «Локомотива»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь