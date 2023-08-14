Тен Хаг начнет сезон с победы: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

В первый сезон с тен Хагом «Манчестер Юнайтед» наконец выиграл трофей (Кубок лиги) и вернулся в Лигу чемпионов. Теперь от манкунианцев ждут следующего шага: возвращения в чемпионскую гонку в АПЛ. Для топ-клуба «Юнайтед» мало забивает, поэтому летом у «Аталанты» купили Хойлунда. Правда, сейчас датчанин травмирован. Также группу атаки должен усилить Маунт из «Челси». Большие изменения и среди вратарей. «МЮ» расстался с легендой клуба Де Хеа, первым номером теперь будет Онана из «Интера». Новый голкипер лучше играет ногами, по задумке тен Хага выход из обороны должен начинаться коротким розыгрышем от вратаря.

Для «Вулверхэмптона» проблемы начались еще до старта чемпионата. Из-за ограничений, связанный с финансовым фэйр-плей, клуб не может покупать новичков. Такая ситуация в итоге вынудила главного тренера Лопетеги покинуть команду перед началом сезона. В итоге положение у «Вулвс» незавидное: ушли многие лидеры, включая Невеша, Моутинью и Коллинза. Замены им нет, трансфер на вход только один — правый защитник Доэрти. Новый тренер Гари О'Нил начал работать всего 5 дней назад. «Волков» ждет борьба за выживание, и не факт, что им удастся спастись.

«Вулверхэмптон» был плох в выездных матчах в прошлом сезоне, так что это удобный соперник для «Ман Юнайтед». Тен Хаг может выпустить атакующую тройку Антони — Рэшфорд — Гарначо с Маунтом и Фернандешем в роли распасовщиков. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» с форой −1,5 можно за 1,8 в БК Pari. Голов от хозяев поля тут ждут много, БК BetBoom предлагает на тотал «Манчестер Юнайтед» больше 2,5 коэффициент 2,13.