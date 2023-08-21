Игра, в которой стоит ждать голов: прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

«Арсенал» начал чемпионат с победы, «канониры» обыграли дома «Ноттингем Форест» 2:1. Несмотря на положительный результат, сам матч оставил противоречивое впечатление. Артета нашел позицию для новичка Хавертца в центре полузащиты, и для этого тренер пошел на эксперимент. Парти был вынужден играть на не очень комфортной для него позиции правого защитника. При этом когда мяч был у «Арсенала», Томас смещался в центр, что приводило к проблемам при контратаках соперника: фланг оставался свободным. Проблема «канониров» была еще и в том, что мяч медленно двигался, не было быстрых переводов с фланга на фланг, поэтому опасных моментов создали немного. В голевых атаках сказалось мастерство Мартинелли (отдал оригинальный пас), Нкетии и Саки.

«Кристал Пэлас» тоже победил в первом туре — 1:0 на выезде с «Шеффилд Юнайтед», который в этом году вернулся из чемпионшипа. Лондонцы наиграли на несколько голов, два были отменены из-за офсайда, так что итог матча справедлив. Команда Ходжсона осталась этим летом без главной звезды — Заа уехал в Турцию. Теперь в клубе ждут, что 25-летний Эзе как минимум повторит планку в 10 голов, которую он достиг в прошлом сезоне. В нападении хорошо смотрелся Эдуар, он и забил победный мяч. В целом, «Кристал Пэлас» мало изменился за лето, пришло всего два новичка, тут по-прежнему много парней, играющих в атлетичный футбол.

Котировки букмекеров в этом матче намекают на победу «Арсенала», но выглядит это рискованно. Артета еще не отстроил игру, Жезуса нет, а Нкетиа вряд ли будет забивать в каждом туре. Хотя есть кому отличиться и без него. Лучше здесь отталкиваться от голов. БК «Марафон» на обе забьют дает коэффициент 1,82. «Кристал Пэлас» хорошо показал себя в атаке в первом туре, от «Арсенала», само собой, один гол всегда можно ждать. Можно также рассмотреть тотал больше 2,5 — в БК Pari на это можно поставить за 1,9.