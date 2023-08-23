Любительский клуб в роли фаворита: прогноз на матч «Муром» — 2Drots

После вылета «Амкала» в Кубке России осталась только одна команда из медиафутбола. Сегодня 2Drots сыграют в гостях с «Муромом» из второй лиги. Любительский клуб с позиции силы прошел в 1-м раунде «Сахалин» 2:0, отличный матч провел легионер Гаучо. Ганец заработал пенальти и поучаствовал во второй голевой атаке. Год назад у 2Drots не получилось пройти дальше второго круга в Кубке России — проиграли по пенальти ивановскому «Текстильщику». Сейчас есть хорошие шансы превзойти этот результат, все лидеры в строю — от вратаря Сычева до Гудаева, Ослоновского и Эдамса.

«Муром» — тоже молодой клуб, он был основан в 2014 году, с 2017-го играет в ПФЛ. С командой из Владимирской области третий год работает опытный тренер Перевертайло (до этого был в «Балтике» и «Уфе»). В прошлом сезоне «Муром» занял 2-е место в своей группе во второй лиге, остановившись в шаге от выхода в ФНЛ. В Кубке России год назад красно-черные один матч выиграли, а в 3-м раунде уступили по пенальти владимирскому «Торпедо». Этим летом результаты у команды Перевертайло не очень: 1 победа и 3 ничьи в 6 турах. Это неудивительно, учитывая неглубокий состав «Мурома». А тут еще травмировался один из лидеров Сысуев, вся надежда в атаке теперь на Агуреева.

В этом матче, как и во вчерашней игре «Амкала», тоже не стоит ждать голов — результат важнее. Кто первый откроет счет, уйдет в оборону с расчетом на контратаки — вряд ли мы увидим здесь больше двух мячей. БК Pari на тотал меньше 2,5 предлагает коэффициент 2,00. На проход дальше 2Drots можно поставить в БК Leon за 1,80.