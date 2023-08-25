Ждем голевую феерию: прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА

«Оренбург» в прошлом туре попал под каток «Ахмата» — 0:4. На этой неделе Ярошика уволили, и это не стало сюрпризом. Официальная причина расставания — по семейным обстоятельствам, но и результаты при тренере-новичке были плохие: ничья и 4 поражения в РПЛ. Были и 0:6 в Кубке от ЦСКА, пусть и в смешанных составах. Где-то уральцев подводила дисциплина, и они хватали необязательные красные карточки, где-то не везло с реализацией моментов. Но факт в том, что команда не похожа на себя образца прошлого сезона, хотя «Оренбург» сохранил почти всех игроков. Теперь новый эксперимент — команду возглавил тренер академии «Оренбурга» Деограсия. Причем опыта такой работы у него нет.

ЦСКА тоже уступил неделю назад — 1:2 от «Динамо». Матч был, по сути, равный, у армейцев было много моментов, подвела реализация. И не повезло с пенальти после попадания мяча в руку Заболотного. С другой стороны, рано или поздно ЦСКА должен был оступиться, все-таки проблемы с составом серьезные. А тут еще и Акинфеев пропустил два тура (хотя к сменщику Торопу больших претензий нет). Красно-синие наконец дождались чилийского форварда Давилу, теперь им надо укрепить оборону. Все-таки Набабкину тяжело так много играть,. отсюда результативные ошибки в его исполнении. Сложно сказать, в каком состоянии будет «Оренбург», насколько в команде успел разобраться Деограсия.

Игроки наверняка захотят проявить себя перед новым тренером, но хватит ли этого для победы над топ-клубом? ЦСКА побеждал в Оренбурге недавно, и те 6:0 подсознательно могут расслабить футболистов. И все же многие ждут голов в этом матче, и с этим можно согласиться. В «Бетсити» можно поставить на обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,88. Еще один вариант — тотал голов во втором тайме больше 1,5 за 1,79 в БК BetBoom.