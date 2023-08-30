Голландцы возьмут реванш: прогноз на матч ПСВ — «Рейнджерс»

Первый матч этих команд в Шотландии не подвел: ничья 2:2 порадовала тех, кто ставил на обмен голами и тотал больше 2,5. И «Рейнджерс», и ПСВ много атаковали, нанесли 30 ударов по воротам на двоих. Голландцы чаще владели мячом, пытались коротко разыгрывать мяч от ворот, а хозяева периодически высоко прессинговали и за одну ошибку наказали игроков ПСВ. Второй гол «Рейнджерс» забили в контратаке, а у голландцев оба мяча пришли после давления на штрафную соперника. То есть обе команды использовали свои сильные стороны, примерно такой же сценарий матча ожидается и сегодня.

У ПСВ выделялись новичок Дест на левом фланге, нацеленный на удар Бакайоко и, конечно, бомбардир Де Йонг. У форварда уже 5 голов в этом сезоне. В «Рейнджерс» хорошо себя проявил дуэт форвардов Дессерс — Сима, также всегда опасен голеадор-защитник Тавернье. Интересно, что шотландцы играли в субботу (2:0 с «Росс Каунти»), а ПСВ свой матч в чемпионате Голландии перенес. Год назад игроки Эйндховена уступили «Рейнджерс» на этой стадии отбора ЛЧ, в этот раз они решили подготовиться по максимуму к ответной встрече.

В 2022-м ПСВ уступил дома «Рейнджерс» 0:1. Сложно представить, что второй год подряд голландцы проиграют и что будет мало голов. Выбираем здесь победу ПСВ с форой −1 в основное время за 1,8 в БК Pari, а также обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,0 в «Бетсити».