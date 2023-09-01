Мощная атака поможет Казани выиграть Кубок Открытия: прогноз на матч ЦСКА — «Ак Барс»

Главная интрига первого матча сезона в КХЛ — сыграет ли за ЦСКА вратарь Федотов? Голкипер вернулся к армейцам после года в армии, но ИИХФ наложила дисквалификацию до 1 января из-за контракта с «Филадельфией». Клуб с таким решением несогласен, но пойдет ли ЦСКА на прямой конфликт с хоккейной федерацией? Федотов должен был заменить в воротах швед Рейдеборна. Красно-синие также остались без защитника Сергеева, но больше потерь нет, все лидеры в строю. Новых игроков, правда, тоже нет. Получится ли у Федорова выиграть Кубок Гагарина одним и тем же составом — еще одна интрига сезона.

А вот «Ак Барс» после поражения в финале плей-офф усилился. В Казань переехали звездные нападающие Яшкин и Жафяров. И это при том, что клуб сохранил Радулова, Шипачева и Кагарлицкого. Плюс, недавно из НХЛ приехал Евгений Свечников. «Ак Барс» еще хочет укрепить защиту, но и сейчас состав казанцев смотрится очень солидно. Летом команда Билялетдинова провела 9 матчей и дважды была второй на турнирах. Яшкин в 8 играх успел забить 5 голов и отдал 2 передачи.

ЦСКА сыграл всего 4 матча перед началом чемпионата, армейцы будут набирать форму по ходу сезона. Сейчас именно красно-синие считаются главным фаворитом КХЛ, но по котировкам совсем рядом также СКА и «Ак Барс». ЦСКА обычно не удаются матчи за Кубок Открытия. Год назад армейцы обыграли «Металлург», а перед этим было 5 поражений подряд, в том числе от казанцев осенью 2020-го. Трудно оценить готовность команд, но, судя по матчам в предсезонке, игровой тонус у гостей должен быть повыше. В БК Leon на победу «Ак Барса» в основное время можно поставить за 2,66, на итоговую победу — за 1,94. Хорошо также смотрится индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2,5 за 2,0 в «Фонбете». С такой мощной атакой и вопросами по вратарям ЦСКА на три гола от гостей можно рассчитывать.