UFC 293: Адесанья — Стрикланд

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456253556&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Исраэль Адесанья — Шон Стрикланд

Исраэль Адесанья vs Шон Стрикланд Сделать ставку



Исраэль Адесанья (24 победы, 2 поражения; 16 КО/ТКО) — Шон Стрикланд (27 побед, 5 поражений; 11 КО/ТКО, 4 SUB).

Главный бой, титульный поединок в среднем весе, 5 раундов.

Коэффициенты в БК Winline: победа Адесаньи 1.17, победа Стрикланда 6.00

Прогноз редакции: победа Адесаньи.

В главном бою UFC 293 Исраэлю Адесанье предстоит первая защита титула за время второго периода царствования в среднем весе UFC. Адесанья — уроженец Нигерии, выступающий под флагом Новой Зеландии, потерпел третье в профессиональной карьере поражение от Алекса Перейры на UFC 281. Казалось, что Исраэль не сможет найти способ превзойти в октагоне бразильца с каменными кулаками. Однако «Стайлбендер» вернулся с феерическим выступлением и нокаутировал Перейру на UFC 287. В австралийском Сиднее пояс чемпиона попытается отобрать американец Шон Стрикланд, для которого этот бой станет вторым за 9 недель. Согласно изначальному плану промоушена претендентом должен был стать Дрикус Дю Плесси, победивший Роберта Уиттакера, однако представитель ЮАР оказался не готов моментально начать тренировочный лагерь к турниру. В итоге идущий на серии из двух побед подряд Шон согласился принять вызов.

В преддверии поединка Адесанья-Стрикланд эксперты указывают на отсутствие необходимых инструментов для победы над Адесаньей в бойцовском арсенале Стрикланда. Во-первых, Шон обычно не использует в октагоне борцовские навыки, особенно бросается в глаза его нелюбовь к тейкдаунам. Грамотные переводы и контроль в партере уже создавали проблемы чемпиону: например, Ян Блахович выиграл у «Стайлбендера» решением судей в бою за титул в полутяжелой категории, во многом за счет такой тактики. Во-вторых, манера ведения боя американца основана на постоянном прессинге в стойке, что создает идеальные условия для контратаки. За спиной чемпиона среднего дивизиона колоссальный опыт в кикбоксинге, он прекрасно читает оппонентов, работающих в прямолинейной манере и способен разобрать Стрикланда на части благодаря филигранной ударной технике. Шон не славится нокаутирующей мощью и может рассчитывать только на удачное стечение обстоятельств, если будет охотиться за челюстью чемпиона. Адесанья побеждал бойцов, превосходящих Стрикланда во всех аспектах смешанных единоборств, за его победу над Шоном проголосовали 11 журналистов портала MMAjunkie.

Тай Туиваса — Александр Волков

Тай Туиваса vs Александр Волков Сделать ставку



Тай Туиваса (14 побед, 5 поражений; 13 КО/ТКО) — Александр Волков (36 побед, 10 поражений; 24 КО/ТКО, 3 SUB).

Тяжелый вес, 3 раунда.

Коэффициенты в БК Winline: победа Туивасы 3.20, победа Волкова 1.40

Прогноз редакции: победа Волкова.

Два предыдущих боя Тая Туивасы против превосходящих в росте и атлетизме соперников закончились для австралийца поражениями. Сирил Ган нокаутировал Туивасу в третьей пятиминутке схватки, а Сергею Павловичу для этого понадобился всего лишь один раунд. Столкновение с Александром Волковым на родной земле вновь ставит вопрос принадлежности Тая к элите тяжелого дивизиона. Матчмейкеры явно не щадят Туивасу, предлагая ему испытание в виде превосходящего в габаритах бойца в третий раз подряд.

7 побед нокаутом в исполнении австралийца в UFC отлично характеризуют его ударную мощь и напоминают о том, что Волкову лучше не подпускать уроженца Сиднея на ближнюю дистанцию. Для этого он может применять свой тяжелый джеб и быстрый фронт-кик. Тай ни разу в карьере не выигрывал досрочно позднее отметки боевого времени в 6 минут 40 секунд, что говорит о потенциальном преимуществе россиянина во второй половине боя. Волков также обладает превосходством в борцовских навыках и умением распределять энергию на всю длину поединка. Самый знаменитый выпускник Бауманского института в бойцовском мире может вымотать противника и прикончить в концовке состязания. Для Александра этот бой будет показательным на пути преодоления собственных демонов: другой грозный нокаутер-тяжеловес Деррик Льюис однажды уронил «Драго» точным за считанные секунды до завершения боя, где Волков доминировал на протяжении трех раундов. Волков и Туиваса на двоих 37 раз выиграли нокаутом/техническим нокаутом, кэф на победу россиянина с помощью KO/TKO 1.87, австралийца — 3.85.

Джастин Тафа — Остен Лэйн

Джастин Тафа vs Остен Лэйн Сделать ставку



Джастин Тафа (6 побед, 3 поражения, 1 NC; 6 КО/ТКО) — Остен Лэйн (12 побед, 3 поражения; 11 КО/ТКО, 1 SUB).

Тяжелый вес, 3 раунда.

Коэффициенты в БК Winline: победа Тафа 1.47, победа Лэйн 2.80

Прогноз редакции: победа Тафа.

Джастин Тафа и Остен Лэйн на этот раз постараются обойтись без тычков пальцами в глаза, так как в результате подобного действия их прошлая встреча в октагоне была признана несостоявшейся. Общая статистика в MMA-карьере Тафа и Лэйна включает в себя 18 побед, все из которых одержаны досрочно. Остен Лэйн — бывший игрок NFL, он выступал в американском футболе на уровне профессионала в течение пяти сезонов, а позднее переключился на смешанные единоборства, где выиграл три титула в различных промоушенах. При этом эксперты больше верят в ударную мощь австралийского бойца — 10 из 11 журналистов MMAjunkie голосуют за его победу.

Сергей Березовский