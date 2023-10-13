Проблемы для Испании и Хорватии, голы от Бельгии и Швеции и победа Англии — прогнозы на матчи топ-сборных

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Прогноз: Норвегия не проиграет за 1.85.

Норвегия - Испания Сделать ставку

Испания все ближе к тому, чтобы вернуть себе первое место в группе А. «Красная фурия» обыграла дома Шотландию и теперь отстает от нее на три очка. Но еще важнее, что испанцы сохранили отрыв в два очка от идущей на третьем месте Норвегии при матче в запасе. Победа в очной встрече — и выход на Евро будет официально оформлен. При этом с шотландцами «Красной фурии» отчасти повезло. Судьи отменили гол Мактомини при 0:0, после этого отличился Мората, а еще один гол Шотландия привезла себе сама.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа A, 15.10.2023, 21:45 Норвегия - Испания -

Норвегия в параллельном матче спокойно разобралась с Кипром — 4:0. Холанд перестал забивать за «Манчестер Сити», но с голами за сборную у него порядок, здесь он оформил дубль. По именам у норвежцев хорошая команда, на своем поле им по силам дать бой испанцам. Тут и Эдегор, и Серлот, и Эурснес — почти вся основа из топ-лиг Европы. И для Норвегии это решающий матч, их тут устроит только победа, в мотивации хозяев поля сомневаться не приходится. При этом коэффициенты позволяют подстраховаться и взять непоражение норвежцев.

Прогноз: Уэльс победит с форой 0 за 2.70.

Уэльс - Хорватия Сделать ставку

Домашнее поражение от Турции усложнило ситуацию в группе для хорватов. Да, они вторые, отстают лишь на три очка от 1-го места при игре в запасе. Но и Уэльсу теперь до Хорватии всего три очка. А плохая форма хорватов и преимущество своего поля дает валлийцам надежду. Далич первый признал, что игра против Турции его сборной не удалась. Первый тайм Хорватия просто провалила, пропустила гол (а могла и больше), во втором моменты впереди стали появляться, но их было мало. И это не объяснишь только проблемой с составом (не было Крамарича, Петкович вышел после 60-й минуты). Хорватии не хватало привычной агрессии, они проигрывали борьбу за мяч.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа D, 15.10.2023, 21:45 Уэльс - Хорватия -

У сборной Уэльса есть еще одно преимущество, ее игроки будут свежее. «Драконы» пропускали этот тур, поэтому провели спарринг-матч с Гибралтаром. Сложно поверить, что валлийцы потратили там много сил, но и в эконом-режиме они легко выиграли 4:0. С Хорватией им нужна только победа. И пусть в сборной сейчас нет ни Бэйла, ни травмированного Рэмзи, такая сенсация вполне возможна. Много голов тут не ждут, все может решить один мяч. В позиционных атаках Уэльс не силен, зато стандарты в его исполнении всегда опасны.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 1.78.

Греция - Нидерланды Сделать ставку

Матч в Нидерландах стал худшим для Греции при главном тренере Пойете. Греки в той игре забыли про организованную оборону и часто оставляли соперников одних в близости у своих ворот. Как итог — три пропущенных мяча еще в первом тайме. Голландцы после этого сбавили скорость и не стали дальше громить соперника. Сейчас у «оранжевых» серьезные проблемы с составом, но с ван Дейком, Дюмфрисом, Симонсом и Вегорстом они все равно смотрятся сильнее греков.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа B, 16.10.2023, 21:45 Греция - Нидерланды -

Ситуация в группе при этом оставляет шанс Греции побороться за второе место. Главное — не проиграть в этой встрече, не повторить те же ошибки, которые были в Нидерландах. В последнем туре греки примут дома немотивированную Францию, так что тут тоже можно зацепить ничью, а то и победу. Но сначала — битва с голландцами. Куман в гостях может сделать ставку на осторожный футбол. Греков тоже не назовешь результативной командой, из 10 голов в этом отборочном цикле 8 они забили Гибралтару. Предположим, что из здесь много мячей мы не увидим.

Прогноз: обе забьют за 2.06.

Бельгия - Швеция Сделать ставку

Сборная Бельгии, как и полагается фавориту группы, почти обеспечила себе выход на Евро-2024. А вот Швеция может пролететь мимо первенства континента. В 5 турах скандинавы одержали всего две победы. Австрии шведы уступили в обоих матчах, дома с Бельгией было 0:3. Для сборной Бельгии сейчас важны не только результаты, но и атмосфера в команде. Летом Куртуа обиделся на Тедеско и уехал из сборной. Сейчас вратарь травмирован, но в будущем экс-тренеру «Спартака» нужно будет что-то придумывать. Защита бельгийцев далека от идеала, а без топ-вратаря на больших турнирах будет еще сложнее. Зато за нападение во главе с Лукаку можно не беспокоиться.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа F, 16.10.2023, 21:45 Бельгия - Швеция -

Шведы перед Бельгией сыграли товарищеский матч с Молдовой и спокойно победили соперника, уступающего в классе (3:1). Главный тренер Андерссон уже объявил, что уйдет в отставку, если сборная не попадет на Евро в Германии. Так что для Швеции это решающая игра. Интересно, что букмекеры не особо верят в гол скандинавов (в том, что забьет Бельгия, сомнений мало). Против топ-соперников Швеция отличилась только один раз в 3 матчах. Но пара Исак — Кулусевски вполне может придумать что-то интересное впереди. Плюс, опять же, оборону бельгийцев нельзя назвать непроходимой.

Прогноз: обе забьют за 2.07.

Босния и Герцеговина - Португалия Сделать ставку

Сборная Португалии давно уже может готовиться к Евро-2024, и главная интрига — будет ли выходить Роналду в основном составе? Пока что Мартинес стабильно выпускает Криштиану с первых минут. Звездный форвард пропустил только матч с Люксембургом из-за перебора карточек. Совпадение или нет, но португальцы выиграли его 9:0! Впрочем, для сборной, в которой есть Бруну, Силва, Жота, Феликс и Рамуш, это неудивительно. Удивительно, что в первых 6 турах Португалия ни разу не пропустила. В конце отборочного цикла, когда все задачи уже решены, играть с высокой самоотдачей будет сложнее.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа J, 16.10.2023, 21:45 Босния и Герцеговина - Португалия -

Тем более, шансы зацепиться за второе место у Боснии и Герцеговины есть. Возможно, боснийцы разыграют его со словаками 19 ноября в последнем туре этого отбора. Но пока игроки привыкают к новому тренеру, с конца сентября сборную возглавил Саво Милошевич. Лидеры команды Пьянич и Джеко в строю, так что тут есть кому огорчить португальцев. Хотя голов от боснийцев в этом матче мало кто ждет, даже на один мяч букмекеры предлагают коэффициент 1.75. Объединяем это событие с голом португальцев — и получаем коэффициент выше «двойки».

Прогноз: победа Англии и тотал меньше 3,5 за 2.26.

Англия - Италия Сделать ставку

Важнейшая проверка для Спаллетти. Италия при новом тренере начала с ничьей в матче с Северной Македонией, а затем добыла три очка с Украиной. Но пока в Италии очередной скандал, Тонали и Дзаньоло уехали из сборной, их подозревают в ставках на футбол. У «Скуадры адзурры» и так сейчас не самый звездный состав, и такая потеря двух полузащитников может сказаться на команде. С Украиной хорошо себя проявили Фраттези (сделал дубль), Распадори и Димарко. Но непонятно, кто в нынешней сборной Италии будет забивать на постоянной основе. Нет Иммобиле и Кьезы, а Кин, Берарди и Распадори нестабильны.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа C, 17.10.2023, 21:45 Англия - Италия -

У Англии таких проблем с атакой нет, за сборную стабильно забивает Кейн, а недавно навыки бомбардира открыл в себе еще и Беллингем. Из-за травмы не сыграет Сака, но и без вингера «Арсенала» состав англичан смотрится мощно. Единственное, главный тренер Саутгейт любит ограничивать своих игроков слишком осторожной тактикой, поэтому против топ-сборных Англии редко удаются яркие матчи. Здесь сложно пройти мимо ставки на победу англичан, но, скорее всего, крупной она не будет. Спаллетти еще только строит новую сборную Италии, и против такого соперника ей сложно будет устоять.

Андрей Санталов