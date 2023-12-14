Поражение «Ливерпуля», разгром от «Ромы» и голевая перестрелка от «Брайтона» и «Марселя»

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Прогноз: победа «Юниона» за 2.19.

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа E, 14.12.2023, 20:45 Юнион - Ливерпуль -

«Ливерпуль» заканчивает групповой этап Лиги Европы, как и полагается главному фавориту турнира, на первом месте. И никто уже оттуда команду Клоппа не сдвинет. Наладились дела у мерсисайдцев и в АПЛ, там они вышли в лидеры. Хотя слишком часто «Ливерпулю» приходится спасать матчи в самом конце. Так было недавно с «Фулхэмом» (4:3), так было и в эту субботу с «Кристал Пэлас» (2:1). Бельгийский «Юнион» — пока третий в группе. Чтобы попасть в плей-офф ЛЕ, нужно брать три очка с «Ливерпулем» и надеяться на поражение «Тулузы» от ЛАСК.

Победа бельгийцев — не такой уж невероятный вариант. В выходные «Ливерпуль» ждет встреча с «Манчестер Юнайтед», так что матчем с «Юнионом» Клопп может пожертвовать. Уже известно, что в Бельгию не полетели Алиссон, ван Дейк, Трент, Салах и Мак Аллистер. За «Ливерпуль» сыграет молодежь, усиленная опытными футболистами. Букмекеры уже отреагировали на предматчевые новости, поэтому небольшим фаворитом считается «Юнионом». Сложно ставить против такой команды, как «Ливерпуль», но у хозяев поля все-таки будет больше мотивации.

Прогноз: победа «Ромы» с форой −2 за 2.00.

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа G, 14.12.2023, 20:45 Рома - Шериф -

«Рома» в прошлом туре Лиги Европы потеряла два очка с «Серветтом» и переместилась на второе место — первое занимает чешская «Славия». Римляне отстают на два очка и будут играть сегодня на победу, чтобы сохранить шансы на лидерство в группе. Соперник подходящий, «Шериф» проиграл 4 матча из 5 и пропустил 14 голов. Тираспольцы были близки к тому, чтобы отнять два очка у «Славии» в конце ноября, но пропустили на 95-й минуте с пенальти и проиграли 2:3. Команду с октября тренирует экс-спартаковец Пилипчук, он рассказал, что изучил соперника, и что «Шериф» сыграет на пределе своих сил.

У «Ромы» есть проблемы с составом. В атаке не помогут Дибала и Азмун, в защите не выйдут Манчини, Кумбулла, и Смоллинг. Это важный матч для новичков команды Саншеша и Ауара, обоим пока не удалось проявить себя в Риме. Лукаку пропустит ближайший тур в Серии А, так что тут будет готов сыграть с первых минут. Моуринью хочет сыграть ради болельщиков (помимо борьбы за первое место), так что победа «волков» выглядит делом решенным. Пусть состав у них и неоптимальный. Скорее всего, «Рома» разгромит «Шериф», так что победа с форой −2 выглядит разумной ставкой.

Прогноз: «Ренн» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1.80.

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа F, 14.12.2023, 20:45 Ренн - Вильярреал -

От «Ренна» в этой ЛЕ не ждали ничего особого, однако французский клуб лидирует в группе после 5 туров и опережает «Вильярреал» на два очка. «Ренн» сильно обновился летом, ушли Доку, Майер и Угочукву, и это сказалось на выступлении в чемпионате Франции. Там красно-черные скатились на 13-е место, пришлось даже менять тренера в ноябре. «Вильярреал» тоже не впечатляет в своем чемпионате, он так же расположился на 13-й строчке. Интересно, что и испанцы поменяли тренера месяц назад, пригласив хорошо знакомого им Марселино.

Настроение у «Вильярреала» не самое лучшее, они только что проиграли «Реал Сосьедаду» 0:3. А через два дня их ждет встреча с мадридским «Реалом». «Ренну» тоже нужно восстановить уверенность в себе после двух поражений подряд от «Марселя» и «Монако». Французы перед сегодняшним матчем считаются небольшими фаворитами, на их победу дают 2.01. Однако по турнирной ситуации их устроит и ничья. «Вильярреал» уверяет, что приехал побеждать, однако выход в плей-офф ЛЕ со второго места вряд ли их расстроит. Так что выберем здесь непоражение хозяев и мало голов.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.83.

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа B, 14.12.2023, 23:00 Брайтон - Марсель -

В одной из самых зрелищных групп ЛЕ нас ждет еще одна разборка за первое место. «Марсель» лидирует с 11 очками, у «Брайтона» 10 баллов. Почти каждый матч французов был голевой феерией. Только в гостях с АЕК они ограничились двумя мячами. А в прошлом туре с «Аяксом» Обамеянг и Ко вырвали победу в добавленное время — 4:3! Первая игра с «Брайтоном» тоже получилась веселой, англичане тогда спаслись в конце встречи (2:2). «Марсель» наконец поймал волну, команда Гаттузо выдала серию из 4 побед подряд, Обамеянг забил за это время 7 мячей.

«Брайтон» тоже любит играть в веселый футбол, редкий матч с участием команды Де Дзерби обходится без 4 голов. В воскресенье «чаек» будет экзаменовать «Арсенал», однако итальянский тренер хочет биться за первое место в группе ЛЕ и не экономить силы. Это и престижно для клуба, это к тому же позволит сыграть на два матча меньше в феврале. Гаттузо в Англии устроит и ничья, но он понимает, что это опасная тактика. «Марсель» не собирается отсиживаться в своей штрафной, он будет прессинговать. А значит, мы увидим опасные атаки в обе стороны. Должны быть и голы!

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 2.08.

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа A, 14.12.2023, 23:00 Вест Хэм - Фрайбург -

«Вест Хэм» и «Фрайбург» набрали после 5 туров по 12 очков, по личным встречам преимущество пока у лондонцев. Они выиграли в Германии 2:1. Интересно, как Мойес отнесется к этой встрече. «Вест Хэм» только что без шансов влетел «Фулхэму» 0:5, и впереди у «молотобойцев» 4 матча за 9 дней. К тому же команду на прошлой неделе поразил вирус, и до конца непонятно, в каком состоянии будут игроки. Из-за травмы Антонио есть также проблемы в атаке, хотя Боуэн старается как может.

«Фрайбург» — самая результативная команда в этой Лиге Европы. Клуб со скромным бюджетом забил в 5 матчах 17 голов — больше, чем «Ливерпуль» и «Байер»! Тренер Штрайх давно стал культовым в Германии, он не любит современный футбол с передачами ради передач, предпочитая играть через длинные забросы. Но в такой же футбол умеет играть и «Вест Хэм», так что немецкая команда не получит преимущества. У «Фрайбурга» хороши форварды Грифо, Грегорич и Шаллаи, однако процент реализации у них зашкаливает. Немецкая команда не сыграла еще ни одного «низового» матча в ЛЕ, вполне возможно, что это случится сегодня в Лондоне.

Андрей Санталов