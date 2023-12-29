Фаворит пропустит, но победит: прогноз на матч «Дженоа» — «Интер»

«Интер» хорошо провел первую часть сезона и вот-вот станет зимним чемпионом Италии. У «нерадзурри» впечатляющая серия из 25 матчей с как минимум одним забитым голом. А еще больше впечатляет их статистика в обороне: 12 «сухих» матчей и всего 7 пропущенных мячей. Это лучший результат во всех топ-лигах Европы. Вратарь Зоммер прекрасно заменил Онану, а группа атаки во главе с Лаутаро забивает больше всех в Италии. Однако сегодня аргентинского форварда не будет, и это большая потеря. Дуэт форвардов составят Тюрам и Арнаутович. Также из-за травмы пропустит матч Димарко, а правый защитник Думфрис, который очень полезен в атаке, начнет игру на скамейке запасных.

Для «Дженоа» главная задача на сезон — не вернуться обратно в Серию Б. Пока что у «грифонов» это получается: после 17 туров они создали задел в 6 очков от зоны вылета. Были сомнения, что молодой тренер Джилардино справится с работой, но на своем поле «Дженоа» — крепкий орешек, всего два поражения в 8 матчах. Полузащитник Гудмундссон входит в десятку лучших бомбардиров Серии А с 7 голами, а еще тут есть Малиновский, Ретеги, Стротман и Мессиас. С таким составом шансы закрепиться в топ-дивизионе высоки.

Для «Дженоа» привычно играть вторым номером, сегодня команда Джилардино тоже будет рассчитывать на контратаки. «Интер» почти не пропускает, вот и сегодня букмекеры ждут еще один «сухой» матч от Зоммера. Однако после праздников команда может чуть потерять концентрацию, так что ставка «обе забьют за 2,18» от «Фонбета» выглядит заманчиво. При всех сложностях с составом все же «Интер» должен забирать тут три очка. Победа гостей при общем тотале больше 1,5 стоит 2,15 в «Бетсити».